Aniseta Tufele quitte le groupe Rassemblement au Congrès

Le Rassemblement a perdu une élue, ce jeudi 14 décembre. Le groupe politique du Congrès compte désormais cinq membres, à la suite de la défection d’Aniseta Tufele. Membre de la commission de l’agriculture et de la pêche, elle avait été élue en juillet 2019 sous l’étiquette de l’Avenir en confiance. "Depuis, le contexte politique a considérablement évolué", indique-t-elle dans un communiqué de presse.





"Aujourd’hui, suite à la nouvelle donne issue des dernières élections, je souhaite retrouver ma liberté, car je ne me reconnais plus dans les postures, imposées par certains élus, que je considère comme trop éloignées de mes valeurs et des enjeux de notre société en devenir."

Aniseta Tufele va donc désormais siéger en tant qu’élue sans étiquette. "C’est avec détermination que je vais participer librement et dans l’intérêt de tous les Calédoniens aux débats politiques", conclut-elle.