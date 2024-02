Bras de fer autour des "propositions de convergence" : Calédonie ensemble assume d’avoir rendu publics ces travaux

Le consensus aurait-il déjà fait long feu ? Nouveau rebondissement autour des "propositions de convergence pour un grand accord" autour de l’avenir institutionnel, auxquelles semblent être parvenues Calédonie ensemble, l’Uni et l’UC-FLNKS, et présentées à la presse, vendredi 26 janvier, par les leaders du parti non-indépendantiste.

Seulement quatre jours après la publication de ce document de 48 pages, fruit d’une centaine d’heures de travail, d’une vingtaine de réunions et de 32 versions, l’Union calédonienne a dénoncé par voie de communiqué ces agissements, estimant que Calédonie ensemble a décidé de le présenter à la presse "de manière unilatérale". L’UC a alors dénoncé une manœuvre de "numéro de voyeurisme et d’hypocrisie" plutôt qu’un procédé visant à une transparence démocratique, estimant que le parti non indépendantiste venait ainsi de "remettre en cause" la confiance instaurée entre ces responsables politiques.

Sans grande surprise, les leaders du parti leur répondent, à leur tour par voie de presse, dans un communiqué diffusé ce vendredi. "Il ne s’agit donc pas d'"extraits choisis" de la correspondance de l’UC que nous avons rendu publiques mais de la totalité des propositions de modifications faites par l’Union Calédonienne", martèle les chefs du parti non-indépendantiste, assurant qu’il ne s’agit pas non plus "d’une tentative de convergences en forces des idées de Calédonie Ensemble ".

Est-il préférable de "négocier secrètement dans le dos de tout le monde" ?

En outre, le mouvement juge bon de rappeler que "ce projet de déclaration de convergences mentionnait qu’il n’exclut pas l’existence de divergences sur certains des sujets, lesquelles seront abordées au cours des prochaines discussions avec l’État sur l’avenir institutionnel".

Quant au concept d'"ultra-transparence qui se transforme souvent en numéro de voyeurisme et d’hypocrisie ", Calédonie ensemble "laisse le soin aux Calédoniens d’apprécier s’il est préférable de négocier secrètement dans le dos de tout le monde plutôt que de discuter publiquement comme nous l’avons fait."

Seul "point positif" sur lequel le parti préfère se concentrer et conclure : le communiqué de l’UC-FLNKS et nationalistes ne conteste pas la teneur des 40 pages de ces "propositions de convergence pour un Grand Accord" issues d’une centaine d’heures de négociations