En 2024, Louis Mapou souhaite que "la santé et l’éducation redeviennent les ferments de la vie en Nouvelle-Calédonie"

Pour ses vœux adressés aux Calédoniens, le président du gouvernement assure tout d’abord "être conscient" des difficultés que connaissent de nombreux Calédoniens en raison de la cherté de la vie et de l’inflation. Une préoccupation majeure pour bon nombre de foyers qui ne parviennent plus à joindre les deux bouts, tout comme pour Louis Mapou, promet-il : "Le gouvernement collégial s’est engagé à travailler sans relâche pour atténuer ces pressions économiques. Nous évaluons et ajustons nos politiques afin de favoriser la stabilité des prix et de soutenir les familles à revenu moyen et faible. Nous explorons également des initiatives visant à stimuler la croissance économique, à encourager l’investissement et à créer des opportunités d’emploi."

Lutter contre certains fléaux qui "minent" la société

Ces vœux sont également l’occasion pour le chef de l’exécutif de présenter sa feuille de route et ses priorités en 2024.

"Je souhaite tout d’abord que soit accentuée la lutte contre l’immunité coutumière entretenue vis-à-vis des violences intrafamiliales, des surenchères verbales, des excès en matière d’alcoolisme, de consommation de drogue et d’insécurité routière, qui minent et fragilisent la société calédonienne, annonce Louis Mapou, avant de poursuivre : Je voudrais également que la santé et l’éducation redeviennent les ferments de la vie en Nouvelle-Calédonie. Ces deux piliers fondamentaux doivent guider notre action au quotidien pour bâtir un avenir où la santé et l’éducation sont les catalyseurs du progrès et du bien-être dans notre pays et qu’ils soient les gages de sa réussite future"