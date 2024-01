Louis Le Pensec, ministre des outre-mer lors des accords de Matignon, est décédé

[Mise à jour : 14h45] Le gouvernement tient à rendre hommage à Louis Le Pensec, dont le "rôle essentiel" dans les négociations autour de la signature des Accords, "a jeté les bases d'une paix durable et d'une coexistence pacifique entre nos différentes communautés."

"Il a contribué à rechercher des solutions consensuelles pour poser les fondations d'un dialogue constructif entre les différents partenaires et a ouvert la voie à une période de stabilité politique et sociale, permettant à la Nouvelle-Calédonie de progresser vers son destin en toute sérénité", estime l'exécutif, qui tient à rappeler ce qu'avait déclaré l'ancien ministre à l'occasion des 30 ans de la signature des Accords : "Il n'est pas donné à tout homme politique de rétablir la paix, mais je n'étais qu'un des constructeurs du destin commun pour la Nouvelle-Calédonie. Ce fut une chance inouïe de vivre cela et de s'apercevoir que la parole politique peut parfois faire taire les fusils ".

[8 heures] Avec Michel Rocard, c’était l’un des acteurs majeurs du gouvernement de François Mitterrand, qui a permis d’aboutir aux accords de Matignon. L’ancien ministre socialiste Louis Le Pensec est mort à l’âge de 87 ans.

Né le 8 janvier 1937 à Mellac, dans le Finistère (en Bretagne), Louis Le Pensec était devenu ministre de la Mer en juin 1981, un poste nouvellement créé avec l’arrivée de la gauche au pouvoir. Lors du retour des socialistes au pouvoir, en mai 1988, Louis Le Pensec redevient ministre de la Mer pour quelques mois, avant de se voir confier les "Dom-Tom" (départements et territoires d’outre-mer) par le Premier ministre Michel Rocard. Un poste qu’il occupera jusqu’à la déroute des socialistes en mars 1993.

"Un homme de dialogue et un négociateur"

C’est donc lors de son mandat, rue Oudinot, que les accords de Matignon ont été signés pour tenter de remmener la paix sur le Caillou. Par sa participation à la construction de ces accords, Louis Le Pensec "permit l’ouverture d’un chemin d’espoir et de paix pour la Nouvelle-Calédonie", a souligné le ministre des Armées Sébastien Lecornu sur X.

Le secrétaire national du Parti socialiste, Olivier Faure, rend quant à lui hommage à un "homme aux convictions de granit, au regard clair et franc. Un homme de dialogue qui fut négociateur avec Michel Rocard" des accords de Matignon.

Louis Le Pensec sera ensuite ministre de l’Agriculture et de la Pêche de 1997 à 1998, dans le gouvernement de Lionel Jospin. Il a été député du Finistère à plusieurs reprises de 1973 à 1997, puis sénateur de 1998 à 2008.