Les groupes Rassemblement et Loyalistes dénoncent un "nouveau matraquage fiscal" du gouvernement

Une "folie taxatrice", une "déflagration fiscale non contrôlée", une "addition très salée"… Les formules ne manquent pas aux élus des groupes Loyalistes et Rassemblement pour qualifier les différentes mesures fiscales prévues par le gouvernement calédonien. À la veille de l’examen de deux projets de loi portant sur la création d’une taxe sur certains produits sucrés et sur la réforme de l’impôt sur le revenu, ces derniers ont tenu une conférence de presse pour "informer" les Calédoniens de ce qu’ils considèrent comme un "nouveau matraquage fiscal". "C’est plus de dix milliards qui seront ponctionnés dans le porte-monnaie des Calédoniens en ce début d’année", s’indigne François Suve, présidente du groupe Loyalistes.

"Tondre les Calédoniens"

La taxe pour la transition énergétique (TTE) est la première à être fustigée par les deux groupes. Créée en 2018, elle est amenée à être modifiée dans les prochaines semaines pour inclure une part additionnelle variable calquée sur le prix du litre de carburant, dont le montant ne pourra pas dépasser 20 francs par litre. Le rendement de cette nouvelle taxe est estimé à 5 milliards de francs, avec pour objectif de sauver le système électrique calédonien. "C’est entre 10 % et 15 % d’augmentation sur un plein", dénonce Françoise Suve. Au-delà de l’impact sur le pouvoir d’achat des automobilistes, les élus des deux groupes pointent "l’incohérence" de la mesure. "Enercal a besoin de deux milliards, pas de cinq. Par ailleurs, la Commission de régulation de l’énergie travaille sur un rapport pour revoir notre système électrique, donc on ne comprend pas très bien pourquoi le gouvernement choisit ce moment-là pour aller tondre les Calédoniens."

Concernant la taxe sur les produits sucrés, "on ne nie pas qu’il y a un vrai problème de santé en Nouvelle-Calédonie lié à une consommation excessive de sucre". Néanmoins, "on prône depuis plusieurs années pour un vrai plan de prévention global depuis la naissance jusqu’à l’âge adulte", ce que n’intégrerait pas le texte du gouvernement. "C’est une mesure hypocrite car elle ne règle pas le problème de fond et ne propose rien pour faciliter l’accès à des produits sains."

Une fuite des investisseurs ?

Les deux groupes avaient déjà exprimé leur désaccord sur ce texte lors de son examen au Congrès le 21 novembre. Il avait toutefois été adopté à la majorité des élus. La demande en seconde lecture formulée par le Rassemblement et les Loyalistes l’a renvoyé devant l’hémicycle du boulevard Vauban, pour un nouvel examen ce jeudi 28 décembre. L’occasion, pour les deux groupes, de déposer plusieurs amendements pour proposer d’y intégrer un "plan de prévention scolaire" et le reversement du produit de la taxe pour "faire baisser les prix des fruits et des légumes".

Dernier texte dénoncé : la réforme de l’impôt sur le revenu, elle aussi examinée ce jeudi au Congrès. Une de ses composantes inquiète particulièrement les élus : l’intégration des dividendes dans l’impôt sur le revenu. "Cela représente une hausse de 80 % pour les entrepreneurs", une pression fiscale jugée "insoutenable". "On va faire fuir tous les investisseurs du territoire", déplore la présidente du groupe Loyalistes. De quoi provoquer une "crise sociale" sans précédent. "On s’opposera complètement à ce texte, et on utilisera tous les moyens pour cela, car il n’est pas question de laisser l’économie mourir."

"Ça fait des mois qu’on appelle à un changement de logiciel de nos camarades indépendantistes, reprend Virginie Ruffenach, présidente du groupe Rassemblement. Nous, on propose une vision d’avenir pour faire de cet outil fiscal le levier de notre développement économique et de notre attractivité."