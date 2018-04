Les pêcheurs tahitiens se distinguent à Hawaï

POLYNÉSIE FRANÇAISE. La sélection tahitienne a participé aux Oceania de pêche sous-marine, les 10 et 11 avril sur les côtes ouest et sud de l’île de Oahu à Hawaï. L’équipe composée de Teva Montagnon, Rahiti Buchin, Dell Lamartinière et Tepou Nehemia a pris la deuxième place de la compétition, remportée par l’équipe de Nouvelle-Calédonie. Guam s’est classé troisième. le reste du tableau est complété par la Nouvelle-Zélande, Hawaï et l’Australie.