Nouméa : les services municipaux ouverts et fermés le 25 décembre

Une partie des services municipaux de la ville de Nouméa seront ouverts lundi 25 décembre. Le centre funéraire du 5e km (Tél. 43 22 88) restera accessible de 6 heures à 21 heures pour les prestataires et de 7 heures à 20 heures pour le public (veillées). Concernant les déchèteries, celle de Ducos sera ouverte de 6h30 à 17 heures, celle de Magenta de 6 heures à 18 heures et celle du 6e km de 6 heures à 18 heures. Le marché municipal de la Moselle accueillera le public de 5 heures à 11h30. Il sera possible de profiter du skatepark Fabrice-Harbulot de Sainte-Marie de 9 heures à 11h30 et de 14 heures à 19 heures, tandis que ceux de Kaméré et de Tina seront ouverts de 8 heures à 19 heures.

Toutefois, les centres aquatiques et la médiathèque de Rivière-Salée resteront fermés toute la journée. La Maison de la biodiversité, elle, sera fermée du 24 décembre au 1er janvier inclus.