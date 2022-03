La chasse à la roussette et aux notous autorisée dès samedi

En dehors de la période d’ouverture de chasse les samedis et dimanches du mois d’avril, les roussettes et notous font partis de la liste des espèces protégées dont la chasse, le transport, la détention et le commerce sont interdits.

Durant les week-ends du mois d’avril des quotas sont tout de même imposés. Les chasseurs ne peuvent prendre que 5 roussettes et 5 notous par jour. "La chasse à moins de 500 mètres d’un nid ou d’un campement de roussettes est interdite. Cela est considéré comme de la destruction de nids ou de campements de roussettes, indique la province Sud et " enfreindre ces règles est passible d’une lourde amende pouvant atteindre 7 159 000 f et 4 ans de prison".

Comme en province Sud, "la commercialisation de notou et de roussette est strictement interdite, rappelle la province Nord. Elle peut être sanctionnée de façon significative jusqu’à un an d’emprisonnement, 1 789 000Fcfp d’amende et peut-être suivi d’une confiscation des moyens utilisés. Le transport et la détention des animaux sont autorisés seulement en période d’ouverture de la chasse, les week-ends du mois d’avril, du lieu de chasse au domicile, exclusivement."