Nouméa : où et comment profiter du feu d’artifice du Nouvel an ?

C’est devenu une tradition pour bon nombre de Nouméens qui, chaque année, affluent par milliers sur la promenade et les hauteurs des environs de la Vallée-des-Colons. Le feu d’artifice de la nouvelle année sera de nouveau tiré depuis l’îlot artificiel de Sainte-Marie, ce lundi 1er janvier à 20 heures. La mairie rappelle que la meilleure zone de visibilité pour profiter du spectacle de lumière et pyrotechnique sonorisé est située en face de l’îlot artificiel. Mais mieux vaut arriver suffisamment en avance tant les places sont chères.

Et ce, d’autant plus que la circulation est fortement perturbée et réglementée pour l’occasion.

Stationnement et circulation automobile réglementés

Le stationnement sera interdit le long de la voie Maurice-Meunier (ex-VDE), entre les ronds-points de l’Eau-Vive et de la Rocade, à partir de 15 heures, et la circulation sera également interdite, dès 18 heures, tout comme dans la rue Charleroi, entre la rue René-Milliard et la voie Maurice-Meunier.

Parkings recommandés

Des aires de stationnement gratuites, éclairées et sécurisées sont à la disposition du public :

- le terrain municipal derrière le supermarché Carrefour Market N’Géa (entrée et sortie par la rue du Port-Despointes) ;

- le parking de Carrefour market N’Gea ;

- le parking de l’hypermarché Géant Sainte-Marie ;

- le terrain municipal à l’angle des rues René-Milliard et Charleroi (entrée et sortie uniquement par la rue Charleroi). Un espace y est réservé aux personnes à mobilité réduite (avec carte).

- les parkings du parc urbain de Sainte-Marie.

Attention : certains parkings, notamment ceux du parc urbain de Sainte-Marie, ne

pourront être libérés qu’après évacuation des piétons de la zone après le feu d’artifice.

Navigation interdite

La navigation sur le plan d’eau de la baie de Sainte-Marie sera interdite à tout type d’embarcations (motorisées et non motorisées) à partir de 18 heures jusqu’à la levée du dispositif de sécurité.

Secours et enfants perdus

Deux postes de secours seront installés le long de la voie Maurice-Meunier (ex-VDE). Les enfants ayant échappé à la vigilance de leurs parents seront regroupés à la régie technique.