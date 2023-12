Avec le projet "Triad", dix actions pour opérer la transition alimentaire de la Nouvelle-Calédonie

Comment développer une autonomie alimentaire alors qu’aujourd’hui seuls 17 % des produits servis dans nos assiettes sont locaux ? Plus largement, comment améliorer la santé des Calédoniens par une meilleure alimentation ? Les enjeux de la transition alimentaire ne sont pas nouveaux, mais "c’est un sujet de santé publique majeur", a souligné Jérémie Katidjo-Monnier, membre du gouvernement en charge de la transition alimentaire, lors du lancement de Trajectoire recherche innovation alimentation durable (Triad), ce mardi matin.

Le projet porté par le gouvernement calédonien, la province Sud et la province des Îles a été lauréat du Programme innovation outre-mer (Piom) du plan "France 2030". Ce "grand plan de financement", comme le qualifie Carine Farault, secrétaire générale adjointe du haut-commissariat, consacre 4 milliards d’euros (477 milliards de francs) sur cinq ans versés par l’État à "des projets d’avenir" partout sur le territoire national. Pour la Nouvelle-Calédonie, le financement s’élève à 262 millions de francs afin de transformer le système alimentaire calédonien en un modèle plus durable.

Des actions de Maré à Boulouparis

Plusieurs pistes de travail ont été identifiées, comme la valorisation des produits locaux, le développement de circuits courts ou encore la création d’unités de transformation. En tout, dix actions, portées par des acteurs du monde associatif et de la recherche, composent le projet "Triad". Elles sont réparties dans les trois provinces. "C’est la qualité de vie des Calédoniens qui est en jeu, a tenu à souligner Françoise Suvé, élue de la province Sud, qui soutient cinq des dix actions. C’est notre obligation et notre responsabilité d’offrir un meilleur avenir à nos jeunes."

Parmi les porteurs du projet, on retrouve des structures bien connues de la transition alimentaire, telles que Pacific Food Lab. Le "cluster de l’alimentation durable" sera financé à hauteur de 893 224 euros (106,5 millions de francs), dont 70 % pris en charge par France 2030, pour établir un réseau entre les petits producteurs exclus du marché et les cantines. L’idée est simple : fournir des repas de qualité, composés de produits locaux issus des circuits courts, aux enfants calédoniens.

Autre structure calédonienne incontournable, l’Institut agronomique calédonien (IAC) va pouvoir créer son "observatoire du système alimentaire durable" imaginé il y a déjà plusieurs années mais jamais réalisé faute de financements. Le projet bénéficiera d’un budget de 46 millions de francs, là encore soutenu à 70 % par France 2030. Les îles, aussi, vont profiter de ce programme de financements, à travers notamment deux projets : le premier concerne la valorisation de plantes alimentaires, encore sous-utilisées et aux qualités nutritionnelles peu connues, porté par le Centre d’appui au développement rural loyaltien. Le second vise à étendre l’unité de conditionnement des produits agricoles (UCPA) de Maré, chargée d’acheter les produits locaux afin de les transformer et de les vendre aux cantines de l’île.

Le gouvernement a signé une convention avec la Banque des territoires, chargée d’organiser le financement et le suivi des différentes actions. Les premiers projets pourraient voir le jour dès 2024.