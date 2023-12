Pendant les fêtes, "pas plus de deux verres par jour et pas tous les jours"

Ne pas consommer plus de deux "verres standards" par jour et pas plus de dix par semaine. C’est à partir de ces recommandations de Santé Publique France pour "une consommation avec un risque acceptable " que l'Agence sanitaire et sociale (Ass) a décidé d’axer, cette année, sa campagne de prévention de l’alcool, à l'approche de fêtes de fin d’année. À retenir donc un seul slogan : “Pas plus de 2 verres par jour, et pas tous les jours !”.

Une moyenne de 7 à 10 verres par "occasion"

Car selon le baromètre santé 2021/2022, les adultes ayant consommé récemment de l’alcool ont bu en moyenne 7 verres par occasion festive. Chez les 18-24 ans, la quantité consommée s’élève même à 10 verres.

L’objectif affiché de cette campagne est ainsi, non pas de condamner la boisson, mais plutôt de prôner une consommation "modérée et responsable", notamment pendant Noël et le Nouvel an. Il s’agit ainsi "d’encourager le contrôle de cette consommation, de sensibiliser chacun à ses choix et aux risques associés, avec pour ambition de faire changer les comportements individuels et le rapport à l’alcool des Calédoniens", résume l’ASS.

Prêts à relever le défi du mois sans alcool ?

Puis une fois les fêtes terminées, dès le 1er janvier, la campagne se poursuit et encourage la population à "maintenir cette dynamique" en passant à la vitesse supérieure afin de relever le défi du "Dry January". Lancée en 2013 au Royaume-Uni, cette opération désormais devenue un phénomène mondial, vise à surfer sur les bonnes résolutions de la nouvelle année pour ne pas toucher à un seul verre d’alcool durant tout le mois de janvier.

