L'appel des 100 pour sauver le système de santé

Aujourd'hui, le système de santé de la Nouvelle-Calédonie n'est plus en mesure d'équilibrer ses comptes, ni de garantir les missions de ses acteurs. Désormais, tous les régimes sociaux de la Cafat présentent des soldes déficitaires. Les comptes du Ruamm, avec un besoin annuel de trésorerie de près de 15 milliards, contractent une dette cumulée avoisinant les 35 milliards, alors même que la Nouvelle-Calédonie est asphyxiée par un endettement record.



« Nous lançons cet appel, afin que les pouvoirs publics organisent sans délai des Assises de la santé avec la Cafat et les représentants des acteurs de terrain : représentants des professionnels de santé, représentants de l'offre de soins et des usagers. »

À cette crise financière s'ajoute une crise d'attractivité croissante du territoire auprès des professionnels de santé. L'insuffisance en ressources humaines dans certains secteurs clefs comme l'oncologie, la cardiologie ou la psychiatrie est aujourd'hui critique et menace directement la santé des Calédoniens.

Notre système de santé est à bout de souffle et n'a pas d'autre choix que de se réformer en profondeur afin de faire face aux nouveaux défis. Au-delà des incertitudes, notre territoire se retrouve confronté plus que jamais à une triple transition : démographique, épidémiologique et technologique.

Pour survivre dans ce nouveau monde, le prochain modèle devra avoir comme ligne stratégique le maintien en bonne santé à tous les âges de la vie. Ce basculement de la gestion du soin à celle de la santé devra inclure dans le futur système tous les déterminants économiques, sociaux, comportementaux et environnementaux. Nous devons réussir la transition d'une politique budgétaire exclusivement basée sur une maîtrise comptable des dépenses de soins vers une politique d'investissement dans le capital humain. Jusque-là l'immobilisme était entretenu par la fragilité du consensus autour du plan de réforme Do kamo et un calendrier référendaire peu propice aux changements. La Nouvelle-Calédonie est désormais au pied du mur.

Pour surmonter cette crise, les pouvoirs publics se sont fixés des priorités : assainissement de la dette du Ruamm, mise en place de mesures urgentes d'économie, responsabilisation des acteurs, création de nouvelles recettes, réforme structurelle par la création d'un objectif des dépenses maladie (Oceam) et la mise en place d'une Autorité indépendante de régulation (Air).

Concentrer l'essentiel de la régulation du système de santé, au sein d'une institution disposant des leviers entre l'hôpital, l'ambulatoire et le médico-social est évidemment la clef de voûte pour assurer une cohérence des parcours de soins.

Le statut juridique de cette entité ainsi que la composition de son conseil d'administration doit refléter une réelle démocratie sanitaire partagée entre pouvoirs publics, partenaires sociaux, représentants de l'offre de soins et des usagers. Les acteurs de terrain doivent être représentés au sein de la gouvernance opérationnelle afin de restaurer la confiance, libérer l'innovation et permettre ce passage du soin à la santé. Se contenter d'une transition de la régulation d'un « paritarisme exclusif » vers une nouvelle agence composée de « hauts fonctionnaires », ne répondra pas aux chocs technologiques, démographiques et épidémiologiques de la santé. Le premier défi pour notre système de santé est de lui redonner une vitalité démocratique.

La solution consensuelle serait de repositionner les pouvoirs publics dans leur rôle de stratège avec une véritable délégation du pilotage des soins confié à un Ruamm renouvelé et ouvert, pivot de la démocratie sociale.

Si nous lançons cet appel, c'est que la Nouvelle-Calédonie dispose de toutes les ressources pour remettre en ordre la gouvernance, l'organisation de l'offre et le financement des dépenses.

Si nous lançons cet appel, c'est que, face à cette urgence, le risque est élevé de voir une nouvelle architecture imposée incapable de sauvegarder un modèle cher aux Calédoniens.

Statuons collectivement, en responsabilité, sur les mesures les plus adaptées pour réussir cette transformation.

La future réforme devrait être bien plus qu'un ajustement de notre système de santé : elle doit incarner un véritable projet de société. Une certitude demeure dans cette période d'incertitude systémique : notre système de santé ne pourra survivre que s'il conserve ses valeurs humanistes de liberté et de solidarité.