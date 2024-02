"Si on parvient à avoir plus de médecins calédoniens, ce sera plus facile pour eux de rester"

"Dans ma famille, beaucoup de gens ont été évasanés jusqu’en Australie voire jusqu’en France. Cela m’a marqué. C’est tellement triste de passer les derniers jours de sa vie si loin de ses proches et de chez soi par manque de médecins et de moyens." Mais du haut de ses 18 ans, Athéna Sakilia, est loin d’être fataliste. C’est pourquoi elle compte bien se retrousser les manches pour tenter de changer la donne.

Cette jeune bachelière originaire de la tribu de Koumo, à Lifou, qui s’imagine déjà chirurgienne, fait partie des quatre Loyaltiennes sélectionnées cette année par la province des Îles, qui s’apprêtent à partir en Métropole pour intégrer une classe préparatoire, à Dijon. Objectif : mettre toutes les chances de leur côté pour tenter de réussir le ô combien difficile concours d’entrée aux études de médecine.

Car face à la pénurie de professionnels de santé, la province a lancé, l’an dernier, un dispositif d’accompagnement sur-mesure qui permet à ses étudiants les plus prometteurs qui veulent étudier la médecine de bénéficier d’une bourse et d’un billet d’avion offert. Un précieux sésame qui leur a été remis en main propre, ce lundi après-midi, au campus des îles.

"Je me sens prête à certains sacrifices"

Deux jours avant ce grand saut vers l’inconnu, l’appréhension et l’excitation se mêlent chez ces jeunes femmes sous le regard ému et parfois en larmes de leurs parents.

"Je suis stressée mais également très enthousiaste de partir car j’ai l’envie d’être médecin depuis que je suis au collège, glisse Alyssa Husson, qui est née à Koumac et a grandi à Maré. Ma maman vient de Ouégoa où il n’y a pas de médecin et où les gens ont des consultations en visio au dispensaire. C’est triste et alarmant. Si on parvient à avoir plus de médecins calédoniens, je pense que ce sera plus facile pour eux de s’adapter et donc de rester longtemps sur place."

La jeune femme de 17 ans, qui rêve à une carrière de pédiatre, a d’ailleurs conscience de la "chance" qu’elle a de pouvoir être suivie et soutenue par la province. "Je suis très heureuse d’avoir été retenue. Ça permet à des jeunes comme nous d’essayer de réaliser leur rêve tout en étant utiles au pays. Et c’est pour ça que je me sens prête à certains sacrifices : partir loin dans un endroit inconnu ; me mettre à fond dans les études et donc changer de rythme parce que sur les îles, on vit plutôt à la cool…"

"Il y a un gros problème de prise en charge des patients en Nouvelle-Calédonie"

Si la tâche s’avère ardue, ces étudiantes puisent toutes leur motivation de leur vécu. A 19 ans, Nathalie Ehnyimane espère devenir psychiatre. Une vocation qui ne doit rien au hasard. "Ma mère est psychologue à Nouméa et je sais qu’il y a de gros problèmes de prise en charge des patients en Nouvelle-Calédonie et un manque de moyens, explique cette habitante d’Hunete. À Lifou par exemple, les gens sont obligés de partir sur la Grande Terre s’ils veulent être soignés. Comme j’ai toujours été intéressée par les sciences et la biologie, ça me semble naturel de m’orienter vers des études de médecine. Et si jamais je n’y parviens pas, il y a beaucoup d’autres voies possibles dans la santé."





De son côté, Sorona Xolawawa, 17 ans, a elle aussi une idée bien précise déjà en tête : devenir dentiste. "Sur les îles, même à Lifou où je vis, il n’y a presque pas de spécialistes. Une fois, j’ai vu une grand-mère au dispensaire qui souffrait probablement d’une rage de dents et qui a attendu jusqu’au milieu de la nuit pour avoir une consultation. Cela a été ma première prise de conscience, raconte cette habitante de Qanono, "stressée mais hyper motivée et enthousiaste" : "Ce sera difficile mais je garde espoir et j’essaie de ne pas me décourager car qui tente rien n’a rien dans la vie. D’autant plus que cette aide, c’est une opportunité qui nous est offerte que beaucoup d’autres jeunes n’ont pas."