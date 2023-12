Alcool au volant : Louis Mapou appelle les Calédoniens "à faire preuve de responsabilité"

Depuis le début de l’année, 51 personnes ont perdu la vie sur nos routes lors d’accidents où la consommation d’alcool, la vitesse et le non-port de la ceinture sont souvent présents.

Afin de limiter une mortalité routière "dont les chiffres sont déjà alarmants", le président du gouvernement appelle les usagers de la route "à la plus grande prudence et au strict respect des règles du code de la route" en cette période de fête de fin d’année, connue pour être particulièrement accidentogène. Louis Mapou invite ainsi les Calédoniens "à faire preuve de responsabilité", rappelant "l’incompatibilité" entre alcool et conduite : "personne ne doit prendre le volant en état d’ébriété".

"Connaissez vos limites"

Le gouvernement émet ainsi quatre recommandations.

Consommez de manière responsable : si vous choisissez de boire de l’alcool, faites-le de manière responsable. Limitez votre consommation et connaissez vos limites.

Prévoyez un plan de transport : organisez à l’avance un moyen sûr de rentrer chez vous si vous prévoyez de boire. Utilisez un service de taxi, de covoiturage ou désignez un conducteur sobre.

Surveillez vos amis et vos proches : soyez attentif à vos amis et proches. Si vous remarquez des signes de consommation excessive d’alcool, offrez votre soutien et encouragez-les à rentrer en toute sécurité.

Privilégiez des événements sans alcool : considérez la possibilité d’organiser ou de participer à des événements sans alcool.