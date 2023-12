Provinciales : plus que dix jours pour s’inscrire sur les listes électorales

Dernière ligne droite pour s’inscrire aux listes électorales générale et provinciale pour l’année 2024, qui permettent de voter pour élire les membres des assemblées de provinces et donc du Congrès. Les jeunes majeurs, les nouveaux arrivants ou ceux qui ne sont pas encore inscrits ont jusqu’au 30 décembre pour envoyer le formulaire de demande d’inscription et les pièces justificatives à leur mairie. Pour l’inscription à la liste générale, il faut fournir un passeport ou une carte nationale d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile.

Concernant la liste électorale spéciale provinciale, davantage de conditions doivent être remplies pour pouvoir prendre part au scrutin (lire par ailleurs), à commencer par l’inscription à la liste générale. Un formulaire (à retrouver ici) doit être rempli et envoyé en mairie. Ce document détaille les conditions et les documents à fournir en fonction de chaque situation.

Permanence au Mont-Dore

À Nouméa, les demandes d’inscription doivent se faire à l’hôtel de ville, 16 rue du Général Mangin, du lundi au vendredi de 7h30 à 16 heures et le samedi 30 décembre de 8 heures à 11 heures ou au pôle de service public de Rivière-Salée, 7 rue Eugène-Levesque, du lundi au vendredi de 7h30 à 16 heures. Il sera également possible de s’inscrire via le site internet de la ville jusqu’au 31 décembre, minuit. En cas de demande par courriel (mairie@ville-noumea.nc), un formulaire de demande d’inscription est à retrouver sur le site de la ville.

Au Mont-Dore, une permanence d’inscriptions sera organisée samedi 30 décembre, de 7h30 à 10h30, à l’hôtel de ville de Boulari.