Au terme d’un match de légende, Djokovic nouveau maître de Wimbledon

Un match titanesque, haletant et indécis. Bref, légendaire. Novak Djokovic a sauvé deux balles de match pour finalement s’imposer sur la pelouse londonienne face au maître des lieux, Roger Federer (7-6/1-6/7-6/4-6/13-12). Au terme d’une finale exceptionnelle, le Serbe a remporté son 5e Wimbledon, son 16e titre du Grand Chelem. Surtout, « Nole » revient à quatre longueurs du Suisse, détenteur du record avec 20 sacres.

Le natif de Bâle a lui frôlé son rêve, et celui de tous ses fans. À deux points près, deux balles de match à 8-7 dans le cinquième set qui vont inévitablement le poursuivre pendant des années. « Je ne sais pas où je perds ce match (…) J'ai l'impression d'avoir manqué une incroyable opportunité. Je n'arrive pas à le croire », a confié le joueur après la rencontre.

HISTORIQUE

Cette finale, la première décidée au tie-break du 5e set, est aussi la plus longue de l'histoire de Wimbledon (4h57min). Soient 11 minutes de plus que son illustre devancière entre Roger Federer et Rafael Nadal en 2008. Mais celle-ci fut encore plus cruelle pour le Suisse. Car il a touché du doigt ce 9e sacre à Wimbledon, ce 21e Grand Chelem qui aurait sans doute placé le Suisse à jamais et de façon incontestable comme le plus grand joueur de tous les temps.

Surtout que le numéro 1 mondial, qui disputait sa 6e finale à Londres, a pourtant laissé quelques portes ouvertes, ce qu'il ne fait pas souvent. Une relative faiblesse que Roger Federer n'est pas parvenu à exploiter au final, cédant notamment dans les trois tie-breaks de la rencontre. Malgré un public acquis à sa cause, malgré davantage de points marqués (218 contre 214) et davantage de coups gagnants (94 contre 54), le maître aux huit couronnes à Londres a finalement craqué face à celui qui contrarie ses plans depuis plusieurs années.

IMPLACABLE

Novak Djokovic avait remporté huit de leurs dix derniers duels. Il a donc rajouté une victoire de plus, la 3e lors d'une finale de Wimbledon après celle de 2014 et 2015. « C'était la finale la plus tendue de ma carrière. Malheureusement, dans ces matches, un des joueurs doit perdre. C'est assez irréel de revenir de deux balles de match et de gagner », a résumé Novak Djokovic. Il faut dire que le Serbe domine largement la planète tennis actuellement. Il a raflé son 4e titre du Grand Chelem sur les cinq mis en jeu ces treize derniers mois. Vainqueur de 33 de ses 34 derniers matches en Grand Chelem, il n'a perdu qu'en demi-finale de Roland-Garros face à Dominic Thiem cette année, lors d'un match haché et perturbé par le vent et la pluie. Seuls les éléments semblent être capables de perturber Novak Djokovic, qui n'a de cesse de répéter vouloir « marquer l'histoire ». « Quand j'avais cinq ans et que je rêvais de devenir un joueur de tennis, je m'imaginais ici. C'est spécial », a-t-il conclu.