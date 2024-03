Clic & Mouv' : l’appli qui offre 15 000 francs pour découvrir une activité revient et s’ouvre désormais aux 11-17 ans

C'est un peu de l’argent de poche à ne pas dépenser n’importe comment. Pour la deuxième année consécutive, la Maison bleue lance son dispositif Clic & Mouv'. Cette application donne ainsi accès à un porte-monnaie virtuel afin de chercher, de réserver et de payer directement en ligne des activités sportives, culturelles et artistiques. Et ce, dans la limite de 15 000 francs par an pour l’ensemble des jeunes de 11 à 17 ans de la province Sud, soit 21 000 bénéficiaires, contre 15 000 l’an passé (où l’initiative ne s’adressait qu’aux 11-15 ans).

Une manière "d’ancrer la pratique d’activités culturelles, artistiques et sportives dans les habitudes des jeunes", selon la collectivité, qui est partie d’un constat. D’après l’enquête " Bien dans mes claquettes ", 41 % des jeunes entre 11 et 15 ans ne pratiquent aucune activité, quelle que soit sa nature.

C’est aussi une manne financière pour les quelque 275 associations, clubs et organismes partenaires, avec des retombées estimées par la province Sud à 81 millions de francs.

À noter que lors des précédentes grandes vacances estivales, la Maison bleue avait étendu ce dispositif aux enfants de 5 à 10 ans. Reste donc à savoir si l’exécutif reconduira également cette initiative d’ici la fin de l’année.