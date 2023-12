Cyclisme : Jean-Claude Lecourieux nous a quittés

"Jean-Claude Lecourieux dit 'Blanc-Blanc' nous a quittés ce [jeudi] matin d’une maladie foudroyante", écrit Gérard Cauville sur la page Facebook de L’histoire du sport calédonien. Blanc Blanc, qui aimait livrer des bagarres dans la caillasse, "faisait partie du peloton à l’époque des grands Tours de Calédonie, un temps où les Calédoniens rivalisaient de haute lutte avec tous les champions métros et étrangers que Rémy Le Goff, l’organisateur, faisait venir pour faire progresser le niveau local".

Un Tour qu’il finira par gagner en 1984 après être monté à plusieurs reprises sur le podium lors d’éditions précédentes.





Au fil des ans, Jean-Claude Lecourieux a garni un très riche palmarès composé de "deux titres de champion de France du demi-fond à Bressuire en 1982 et à Besançon l’année suivante", précise Gérard Cauville. "Il s’est aussi distingué sur l’anneau de Magenta où il prit la troisième place des 'Six Jours' en 1977 et en 1981."

Ces dernières années, Jean-Claude Lecourieux a tenu une station de lavage de voitures au 7e Km. A l’intérieur du chalet d’accueil, des photos et des coupures de presse retraçant les exploits du champion étaient exposées sur les murs.