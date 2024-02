Coupe de France : Paris solide face à Brest, Lyon sort Lille, l'exploit de Le Puy

A une semaine du 8e de finale aller de la Ligue des champions contre la Real Sociedad, le 14 février au Parc des Princes, Paris n’a pas laissé place au doute, ce jeudi matin face à Brest, 3e de Ligue 1, et s’est fait plaisir devant son public. Emmenés par un Kylian Mbappé très en jambes et auteur du premier but, les champions de France ont été par moments secoués par les Brestois mais cette adversité ne les a pas empêchés de faire le spectacle.

Il y a dix jours, Brest était parvenu à revenir au tableau d’affichage au Parc après avoir été mené 2-0. Cette fois, le PSG s’est montré intraitable et n’a pas flanché malgré la réduction du score en seconde période des Bretons, dont les espoirs ont été définitivement réduits à néant avec le carton rouge adressé à Lilian Brassier, coupable de deux énormes fautes sur Mbappé.

Le Puy en quarts

Luis Enrique en a profité pour récupérer deux pièces maîtresses en vue du grand rendez-vous européen : Ousmane Dembélé, impliqué sur deux buts parisiens et de retour après avoir ressenti une gêne musculaire la semaine dernière, et le Marocain Achraf Hakimi, revenu de la CAN. Il reste désormais au club de la capitale à bien négocier la réception de Lille, dimanche matin en Championnat, avant de basculer vers son duel contre la Real Sociedad.

Du côté de Lyon, l’embellie se poursuit. Après avoir battu l’OM en L1 lundi matin (1-0) et s’être extirpés de la zone de relégation, les Lyonnais ont éliminé Lille à domicile (2-1), des résultats qui valident pour le moment le mercato hivernal réalisé par les dirigeants.

Nice, le dauphin du PSG, n’a lui pas fait de détails à Montpellier, écrasé 4-1. Strasbourg est également sorti victorieux de l’autre duel entre équipes de L1 en écartant Le Havre (3-1), qui a terminé la partie à dix après l’exclusion de Daler Kouzaïev.

Pour le Petit Poucet St Priest, formation de 5e division (N3), l’aventure a en revanche pris fin face à Valenciennes (L2) malgré une belle résistance (2-1). L'exploit est plutôt venu du Puy (club de N2, actuellement deuxième du Groupe A derrière Aubagne), bourreau de Laval, 4e de Ligue 2 (2-1).

Mercredi matin, Rennes n’avait fait qu’une bouchée de Sochaux (6-1).

L'ultime match des 8es de finale opposera, vendredi matin (6h45), Rouen (N) à Monaco juste après le tirage au sort des quarts de finale prévue à 6 heures.