Ligue Europa : barrages compliqués pour les clubs français

Après un joli parcours en phase de groupes, le plus dur commence pour les représentants de la Ligue 1 avec en ligne de mire une place en 8e de finale. Pour accéder au prochain tour, la barre est placée très haut et il faudra une succession d’exploits pour éviter de voir le contingent tricolore décimé aux portes du Top 16.

La tâche semble ainsi très compliquée ce vendredi matin pour les Rennais face à Milan. Même si les Bretons sont en pleine euphorie en championnat avec cinq succès d’affilée et une belle remontée au classement (7e), ils devront résister à San Siro au 3e de Serie A, demi-finaliste sortant de la Ligue des champions emmené par son trio d’internationaux français Olivier Giroud, Théo Hernandez et Mike Maignan. Avec l’espoir de préserver un peu le suspense avant le retour au Roazhon Park, le 23 février.

MATCHDAY : #MilanRennes ! ⚔️ Réception du Stade Rennais pour le match aller de ce 1/16e d’Europa ! Pas moins de 8000 rennais sont attendus à San Siro pour ce match, une grosse ambiance est donc attendue dans les 2 camps. FORZA MILAN ❤️ pic.twitter.com/TQMMIWjq9f — AC Milan – FR (@AC_MilanFR) February 14, 2024

L’OM a encore moins de certitudes au moment de se frotter au Shakhtar Donetsk. La rencontre, délocalisée à Hambourg en raison du conflit en Ukraine, a tout du piège pour des Marseillais en plein doute et plongés dans une "mini-crise", selon leur entraîneur. Les troupes de Gennaro Gattuso viennent d’enchaîner quatre nuls et une défaite en L1 et leur seule victoire en 2024 a été enregistrée en Coupe de France contre Thionville, équipe de N3.

La belle carte de Lens

Alors que les accessits européens s’éloignent pour l’OM, seulement 8e de L1, et que l’aventure en Coupe de France s’est terminée en 8e de finale à Rennes, il ne reste plus que l’Europe pour faire un peu rêver les fans olympiens.

Mais attention au Shakhtar. Certes, la formation ukrainienne n’a plus rien à voir avec celle qui avait remporté la Coupe de l’UEFA en 2009 et elle n’a plus joué en match officiel depuis mi-décembre et la fin de la phase de poules de la Ligue des champions, son championnat étant en pause hivernale. Mais les Ukrainiens ont dominé le Barça en C1 cette saison et ont largement les moyens d’enfoncer encore un peu plus des Marseillais aux abois.

Pour Toulouse, le Benfica Lisbonne représente un obstacle quasiment insurmontable et il faudra déjà tenir le choc à l’Estadio Da Luz avant de croire à un éventuel miracle au Stadium.

Si le Téfécé est venu à bout de Liverpool en phase de groupes (3-2), il traverse en ce moment une passe très délicate et approche dangereusement de la zone de relégation en championnat (14e). De quoi rendre le voyage périlleux à Lisbonne où l’attendent Angel Di Maria et toute sa bande, leaders sur la scène domestique à égalité avec le Sporting Portugal.

Côté français, seul Lens semble avoir une belle carte à jouer avec Fribourg, 7e de Bundesliga. Les Sang et Or, dauphins du PSG la saison dernière et qui sortent d’une campagne honorable en Ligue des champions, restent sur trois succès consécutifs en L1 et vont aborder avec sérénité la venue des Allemands à Bollaert.