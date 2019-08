La Super Ligue entame ses matchs retour

L’équipe de la côte Est réussit une première moitié de parcours quasi parfaite, à la manière de… Magenta qui était également resté invaincu la saison dernière au terme des matches aller. Au bilan du champion d’Océanie, 8 victoires et 1 match nul pour 9 sorties, 30 buts marqués, 6 encaissés, soit les meilleures attaque et défense. Hienghène passera cet après-midi un test important en recevant le Mont-Dore (3e).

Une ASMD ambitieuse et qui n’a pas abdiqué l’ambition de terminer deuxième, à défaut de titre, pour retrouver la O-League, un championnat continental auquel elle n’a plus participé depuis 2013. Une 2e place qu’elle a disputée jusqu’au bout la saison dernière à Hienghène, au terme d’un interminable bras de fer. Finalement devancé d’un petit point, le Mont-Dore en appellera aussi de la défaite 1-0 du match aller fin mars dernier à Boulari. Un but marqué sur penalty par Bertrand Kaï (18e).

Magenta à la relance

Deuxième avec 27 points pour 5 victoires, 3 nuls et 1 défaite, l’AS Magenta veut toujours croire en ses chances de signer un nouveau doublé coupe-championnat. Pour maintenir intact cet espoir, l’ASM se doit de vaincre Wacaélé (8e) au terrain de La Roche. Là même où Lössi a cédé 5-3 samedi dernier. Quand l’entraîneur Jean-Michel Némia a clamé que son équipe « ne joue pas que le maintien mais vise plus haut, pourquoi pas le tiercé de tête », certains l’ont pris pour un doux rêveur.

La victoire par 5 à 3 de samedi dernier face à Lössi en a surpris plus d’un, les plus sceptiques demandant cependant confirmation. Une victoire, la 4e cet après-midi face à Magenta, apporterait un peu plus d’eau au moulin du coach maréen. D’autant qu’il y a la défaite cinglante par 7-0 de l’aller à faire oublier. Pour ce déplacement qui s’annonce délicat en terre nengoné, Alain Moizan disposera de tout son effectif, à une exception près, Didier Simane « dont on est sans nouvelles ».

Une belle partition

Difficile vainqueur de Wetr 3-2, Tiga défendra sa 4e place en se rendant à Lifou pour y affronter Trio Kejeny. Battue 2 à 1 samedi dernier à Numa-Daly, après avoir poussé Magenta dans ses derniers retranchements, l’équipe de Kédeigne tentera de se relancer en empochant un 3e succès. Il lui faut impérativement gagner pour s’éloigner de la zone de relégation, elle qui occupe actuellement la 9e et avant-dernière place avec 1 petit point d’avance sur Wetr. La lanterne rouge, parlons-en. Face à Tiga, malgré la défaite, la 7e, la troupe de Casimir Hnawange a récité par séquences une belle partition. Mais comme souvent elle a été trahie par le manque de réalisme de ses attaquants et surtout par la fébrilité de sa défense en fin de match. Beaucoup de points ont ainsi été perdus. En recevant Patho cet après-midi au stade territorial, Wetr n’a (presque) plus droit à l’erreur. En lever de rideau, le public pourra assister à un chaud derby opposant Lössi (6e) et Ne Drehu (5e).