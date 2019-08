Les U18 calédoniens en lice au Vanuatu

Partis dimanche après-midi pour la capitale du Vanuatu, les 19 jeunes Cagous n'ont pas perdu leur temps. Depuis lundi, ils peaufinent quotidiennement leur préparation. Ils travaillent sous les ordres de Félix Tagawa qui est aidé dans sa tâche par Jules Wakanumuné en charge des gardiens et Kamali Fitialeata, conseiller technique à la FCF où il est en charge du foot jeunes. Pour ce déplacement, « Kam » tient aussi le rôle de chef de délégation et de manager.

« On va là-bas pour faire au mieux même si la préparation s'est faite dans l'urgence. Pour composer le groupe, nous sommes partis d'une journée de détection organisée le dimanche 21 juillet. Une opération à laquelle les entraîneurs des clubs ont été sollicités pour y envoyer leurs meilleurs U18, nés en 2001 et 2002. À partir de là, la trentaine des joueurs retenus a été rassemblée les mercredis après-midi et les dimanches pour des séances d'entraînement », détaille Jules Wakanumuné.

Un socle solide

Ce groupe comprend un socle solide bâti autour d'un noyau de joueurs qui évoluent déjà en Super Ligue malgré leur jeune âge. C'est le cas pour l'attaquant Luès Waya, auteur d'un doublé samedi devant Wacaélé, et du gardien Gaisca Ipézé, appartenant tous deux à Tiga Sport ; de Kiam Wanesse, souvent utilisé par Jean-Michel Némia à l'ES Wacaélé ; ou bien de Jean-Pierre Enoka de l'AS Lössi, aligné samedi dernier par Léon Jebez pour affronter Magenta.

Aurait pu et dû faire partie de ce petit groupe le latéral droit Martin Makam, aligné régulièrement lors des dernières journées de championnat par Alain Moizan en défense de l'AS Magenta. « Je voulais en faire un pilier de ma défense centrale. Son absence va m'obliger à réviser mes plans », regrette Félix Tagawa. L'absence inopinée de Makam permet à Willy Read d'être appelé en dernière heure. Certains joueurs évoluent en Promotion Honneur et les autres dans le championnat U17.

Europe et Asie

La Calédonie fait partie du groupe B en compagnie du Vanuatu et de l'Inde qu'elle affrontera le mercredi 21 août. Dans le groupe A, on trouve Tahiti, la Papouasie et l'Estonie. Les premiers des groupes s'affronteront en finale le samedi 24 août, et les équipes suivantes lors des matchs de classement. La présence d'une équipe d'Asie, comme l'Inde, ou d'Europe, telle l'Estonie, peut surprendre. Mais il faut savoir que l'UEFA (Union des associations européennes de football) est partie prenante dans la création de ce genre de tournoi ouvert aux jeunes et qui entre dans le cadre de son programme d'assistance.

Pierre Guillot