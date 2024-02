Football : le Calédonien Koba Koindredi signe au Sporting club Portugal

C’est toujours sur la péninsule ibérique, mais au Portugal désormais, que Koba Koindredi poursuit sa carrière prometteuse de footballeur. Devenu professionnel en 2021, il s’est d’abord fait remarquer en Espagne où le milieu de terrain a évolué au FC de Valence avant d’être "prêté", en 2022 au Real Oviedo.

Le jeune Calédonien, né à Djibouti dont le papa, militaire, est originaire de Païta, vient donc de rejoindre le Sporting club Portugal, basé à Lisbonne. Un contrat signé jusqu’en 2028. Et ce, avec une clause libératoire annoncée à hauteur de 60 millions d’euros.

"Je suis un jour qui a beaucoup de qualités, notamment avec mes pieds, je suis calme et j'ai des qualités physiques et techniques, qui j'espère, aideront l'équipe, a notamment déclaré, en espagnol, le joueur. Etre loin de mon pays (l'Hexagone en l'occurrence) m'a aidé à avoir une maturité. C'était difficile les premiers mois, mais il y avait également des joueurs Français avec moi à Valence qui m'ont aidé à m'adapter et aujourd'hui, je me sens bien."