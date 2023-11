Julien François, entraîneur de Thionville Lusitanos : " Confiance et méfiance "

A la tête de l’équipe de l’US Thionville Lusitanos, Julien François est un entraîneur heureux. Son équipe n’est-elle pas actuellement leader du groupe I du championnat de National 3 devant plusieurs réserves des clubs professionnels tels le FC Metz, le Stade de Reims, l’ESTAC Troyes, l’AS Nancy-Lorraine ou encore le RC Strasbourg ? "C’est vrai que Thionville a déjà évolué en Ligue 2 il y a quelques années. Mais ça remonte à loin avant la fusion du club avec l’AS Portugais Saint-François pour prendre son nom actuel. Retrouver la Ligue 2 constitue un objectif lointain, le but actuel étant de remporter notre groupe afin d’intégrer le National 2 la saison prochaine. Cela fait deux ans qu’on réussit des montées successives, j’espère que l’on continuera sur cette dynamique cette saison ", raconte le coach.

" Il y a surtout ce match de Coupe de France à gagner samedi contre Hienghène Sport. Je sais que cette équipe a connu une fin de son championnat difficile, mais dès la fin de ses espoirs de titre, il y a eu une démobilisation bien compréhensible, car il n’y avait plus rien à gagner. Nous avons pu visionner quelques-uns de ses matches et on se doit de ne pas prendre un adversaire, quel qu’il soit, à la légère. Nous sommes actuellement dans une bonne dynamique et on espère bien gagner pour bien aborder la suite du championnat, de retour à la maison. Nous sommes confiants, mais méfiants ", conclut-il.

A l’heure calédonienne

Pour mettre tous les atouts de son côté le coach a programmé, dès mercredi après-midi, le premier entraînement en terre calédonienne à l’heure du match, soit à 14h30, sur la pelouse synthétique du terrain d’honneur du stade Edouard-Pentecost de l’Anse-Vata.

A Nouméa, Julien François dispose de tout son groupe habituel. " Ne manque à l’appel que notre capitaine, Adrien Ferino, dont l’épouse attend un heureux évènement ", se félicite l’entraîneur. Et à voir les joueurs de Thionville faire montre de beaucoup d’enthousiasme et d’entrain aux séances d’entraînement, on se dit qu’ils ont bien récupéré de la fatigue du long voyage et du décalage horaire et qu’ils se sont bien adaptés à la chaleur. Il est vrai que loger dans un endroit aussi " paradisiaque " (sic) qu’est le Méridien de l’Anse-Vata, ça aide.

Changement de décor vendredi avec une séance programmée sur la pelouse du stade Numa-Daly qui accueillera le match de Coupe de samedi. Voilà le redoutable adversaire que l’équipe de Hienghène aura à affronter avec cet espoir de devenir le deuxième club calédonien, après l’AS Magenta, à réussir à terrasser un visiteur métropolitain en 16 rencontres de Coupe de France déjà disputées à Nouméa depuis 1968, année du premier échange entre le SC Toulon et la JS Vallée-du-Tir.

La rencontre sera supervisée par Saïd Enjimi, ancien arbitre international et actuel président de la Ligue Nouvelle Aquitaine de football. Il sera l’œil de la Fédération française de football (FFF)

Samedi 18 novembre

Stade Numa-Daly

14h30 : Hienghène Sport – Thionville Lusitanos

Arbitre : Nicolas Rainville

Assistants : Bertrand Brial, Alain Chenot

Quatrième arbitre : Bertrand Lacour