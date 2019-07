Vingt-neuf ans après, l’Algérie rêve de la CAN

FOOTBALL. Du Caire à Alger, en passant par Paris, Marseille ou Montréal, les mêmes scènes de liesse, les mêmes espérances : l’Algérie, qualifiée pour la finale de la CAN 2019, rêve d’offrir une deuxième étoile africaine à ses supporters, près de 30 ans après l’unique sacre de son histoire.

Le coup franc magistral du capitaine Riyad Mahrez, inscrit dans les dernières secondes de la demi-finale contre le Nigeria (2-1), a provoqué une onde de joie démentielle, qui a rayonné aussi bien au pays des « Fennecs » qu’auprès de la diaspora. Les supporters rêvent désormais de voir cette parenthèse enchantée, et inespérée avant le début de la compétition phare du football africain, s’achever par un point d’exclamation heureux malgré certains débordements notables en marge des rassemblements.

Pour tenter de l’emporter samedi matin face au Sénégal de Sadio Mané, Djamel Belmadi, le sélectionneur devenu un héros lors de cette compétition, pourra compter sur une nouvelle marée verte dans la capitale égyptienne.

Vingt-huit AVIONS

En effet, les autorités algériennes ont annoncé avoir mobilisé vingt-huit avions afin de transporter, via un pont aérien, 4 800 fans des « Fennecs » pour assister à cette finale continentale disputée dans le stade international du Caire.

Selon des sources concordantes, il y aura treize avions d’Air Algérie, six de Tassili Airlines et neuf avions militaires. Ces avions décolleront des quatre coins du pays. Enième signe qu’il s’agit plus que d’un simple match de foot alors qu’un mouvement de contestation inédit rythme la vie des Algériens depuis février…