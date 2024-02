F1 : Lewis Hamilton quittera Mercedes pour Ferrari en 2025

"La Scuderia Ferrari est heureuse d’annoncer que Lewis Hamilton rejoindra l’équipe en 2025, dans le cadre d’un contrat pluriannuel", a annoncé l’écurie italienne, dans un communiqué diffusé vendredi matin, quelques minutes après l’annonce par Mercedes du départ de son pilote vedette à la fin de la saison.

En quelques heures, les rumeurs sur un départ du Britannique vers la Scuderia sont devenues réalité.

"Le moment est venu pour moi de franchir cette étape et je suis ravi de relever un nouveau défi", a réagi Hamilton, 39 ans, cité dans le communiqué de l’écurie Mercedes, avec laquelle il est sous contrat depuis 2013.

Most wins, pole positions and podium finishes in F1 history. The partnership between Mercedes-Benz and @LewisHamilton has been like no other. Here’s to 24 races together in 2024 to sign off an unforgettable relationship. pic.twitter.com/5tfXeW31Az

— Mercedes-Benz (@MercedesBenz) February 1, 2024