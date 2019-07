Castagne et Klotz confirment à Déva

Que ce parcours est loin de la capitale ! Au premier départ du premier jour de compétition, samedi matin à 7 heures, il n’y avait que 25 joueurs en lice. Pour Ghislaine Quélavoine, arbitre internationale en charge de la préparation du terrain et du bon déroulement de l’épreuve, « on peut expliquer cet état de fait par le nombre élevé de compétitions organisées dans l’année, ou par l’éloignement du terrain, à deux heures et demie de route de Nouméa. Cela oblige les participants à se lever très, voire trop tôt. » Et en plus, c'est difficile... Un parcours avec de longues marches entre les trous, « beaucoup de joueurs préfèrent s’inscrire à l’autre compétition organisée en marge du Grand Prix, ils peuvent la faire en voiturette », explique l’arbitre.

Pas de revanche entre Ariane et Emilie

La lauréate Ariane Klotz n’a pas été ralentie par tout cela : elle a en effet profité du week-end ensoleillé pour battre le record du parcours avec une carte de 70 le premier jour. « Je me sentais bien, je suis restée concentrée toute la journée, contrairement au 2e tour.... Là, à partir du trou 14, j’ai enchaîné les mauvais coups. A 104 mètres du green, je fais une "gratte" (la balle a roulé au lieu de voler), je reste courte du green, je fais une approche et trois putts, soit un double bogey (+2). Idem au trou suivant, le 15, et deux bogeys (+1) au 17 et au 18. Je ne suis pas contente. »

Elle n’était pas plus ravie aux Jeux du Pacifique il y a deux semaines à Apia, où malgré l’or par équipe qui était son objectif principal, Ariane avait dû se contenter de l’argent en individuel. Une 2e place encore difficile à digérer.

« J’avais très mal putté, c’est une déception, mais bravo à Emilie Ricaud, elle a fait un superbe tournoi. » Samedi et dimanche, Emilie n’était pas à Déva pour une possible revanche de la part d’Ariane, elle fêtait ses 18 ans. Elle ne sera pas non plus à Tina pour le 4e Mobil South Pacific Junior Open (lire ci-dessous), puisqu'elle s’envolera dans dix jours vers le Texas pour de nouvelles aventures, avec notamment quatre années d’études universitaires.

Djaïa Darrason était bien parti

Chez les hommes, Djaïa Darrason pensait enfin tenir une première victoire dans une épreuve fédérale. Mais malgré 3 coups d’avance samedi soir, le joueur de 16 ans n’a pas tenu la distance et finit à la plus mauvaise place, la 4e. C’est Guillaume Castagne, grâce à une 2e journée où il égale le record du parcours, détenu jusque-là par Adrien Peres, en 70, qui confirme qu’en plus d’être solide physiquement et techniquement, il a du mental, élément plus qu’essentiel à ce jeu. Il signe ainsi une 2e victoire sur 5 Grands Prix disputés, devant Dylan Benoit, le médaillé d’or des Jeux du Pacifique 2019, et Hugo Chichery, déjà sur le podium il y a un mois à la Ouenghi.

Résultats du GP de Déva

Hommes : 1. Guillaume Castagne (75 et 70) ; 2. Dylan Benoit (79 et 71) ; 3. Hugo Chichery (76 et 75). Femmes : 1. Ariane Klotz (70 et 77) ; 2. Mathilde Guépy (73 et 78) ; 3. Moea Mansbendel (92 et 82).Pros : 1. Kirianu Blais (76 et 74) ; 2. Tony Raillard (78 et 79) ; 3. Kévin Bosio (78 et 86).

Pendant ce temps-là Championnat de France des jeunes... Accompagnés par leur coach Dominique Ricaud, le poussin Sacha Corlouer et le benjamin Hugo Koch participent à la 2e phase de cette compétion après les qualifications en strokeplay (tous les coups comptent). La nuit dernière, Sacha Corlouer a gagné son 8e de finale, en matchplay (deux joueurs s’affrontent au trou par trou) 2 et 1, et retrouvera sur sa route, en quarts de finale, la tête de série numéro 1 française. Quant à Hugo Koch, il s’est incliné non sans s’être battu jusqu’au bout puisqu’il a perdu seulement lors d’un play-off, au 19e trou, avec un malheureux 3 putts. … qui avait réussi à Tony Raillard Le pro, en charge de l’école de golf de Déva, laquelle compte plus d’une vingtaine d’enfants inscrits, possède un palmarès national unique : Tony a en effet été champion de France benjamins en 2000, puis minimes en 2001 et enfin cadets en 2005. L’école, créée en 2015 en même temps que l’ouverture du parcours, ne compte pas encore de champion, mais nul doute qu’avec Tony à sa tête, un futur Broussard viendra lui aussi étoffer un jour le rang des cadors calédoniens.