Golf : Paul Barjon de retour sur le Tour

La grande rentrée du PGA Tour a sonné. La semaine dernière, seuls les vainqueurs de tournoi l’an passé et les 50 premiers du classement FedEx 2023 étaient présents à l’occasion du Sentry open, disputé sur le Plantation course à Kapalua. Sur l’île de Maui, l’Américain Chris Kirk s’est imposé avec un score canon de -29, devançant Sahith Theegala d’une longueur et Jordan Spieth de deux coups.

Jeudi (ou plutôt vendredi en Calédonie), plus de 140 joueurs sont attendus au départ du premier tournoi de l’année, au Waialae Country Club à Honolulu, ouvert aux golfeurs qui ont décroché le précieux sésame pour le PGA Tour 2024.

"À moi de me créer les occasions"

Parmi les stars de la discipline comme Matt Fitzpatrick, Brian Harmann ou encore le jeune prodige suédois Ludvig Åberg, figurent deux Français, le Bordelais Matthieu Pavon et surtout le Calédonien Paul Barjon, qui retrouve la prestigieuse division américaine après une première expérience en 2021/2022. Cette saison-là, l’ancien joueur de Dumbéa avait disputé 26 tournois, franchi 11 cuts, terminé 1 fois dans le top 10 et bouclé son année au 171e rang de la FedEx, un classement toutefois insuffisant pour garder ses droits de jeu dans l’élite mondiale.

Pour 2024, Paul Barjon s’est fixé comme objectif de "terminer dans le top 50", a-t-il confié fin octobre aux Nouvelles. Car "cela permet aux joueurs de rentrer dans l’ensemble des tournois la saison suivante".

Avant cela, le Calédonien espère tout de même se qualifier pour quelques Signature Event, ces tournois richement dotés réservés à l’élite. "Pour 100 mecs comme moi, ça va être le but, et il y aura des opportunités quoi qu’il arrive, a-t-il confié en fin d’année à la Fédération française de golf. J’ai coché les tournois dans lesquels je rentre et mis un point d’interrogation sur les autres. À moi de me créer les occasions et de les convertir."

Le calendrier des deux-trois prochains mois est déjà bien établi : "Je vais pour l’instant jouer le Sony, l’American Express, le Farmers, et ensuite deux semaines off pendant Pebble Beach et a priori Phoenix où je ne suis pas sûr de rentrer, même si ce n’est pas un Signature Event. Après, point d’interrogation pour Riviera, et ensuite Mexico et le Cognizant."

L’ancien joueur de Dumbéa compte aussi sur son expérience acquise en 2022 pour être plus performant cette année. "On va être un peu plus serein dans l’approche des tournois car on va rejouer les mêmes parcours. Quand on débarque la première fois du Korn Ferry tour sur le PGA, c’est un tout autre monde. C’est forcément un plus de déjà connaître les endroits et les terrains."

Réponse dès vendredi matin (6 heures à Nouméa), pour le premier drive de Paul Barjon sur le PGA tour 2024. Une partie qu’il partagera avec l’Anglais David Skinns et le Japonais Kensei Hirata.

"Se tirer vers le haut les uns les autres."

Avec le Calédonien, deux autres Français ont décroché cette année leur sésame pour l’élite mondiale, un effectif encore jamais atteint jusqu’à présent. "C’est super, plus il y a de Français, mieux c’est pour le golf tricolore", a déclaré Paul Barjon sur Canal +. "Je pense qu’on va avoir à peu près le même calendrier tous les trois, a-t-il précisé sur le site de la FFG, donc je suis sûr qu’on va pouvoir partager des parties de reconnaissance, passer du temps ensemble, et tout simplement parler français ! Et puis, se tirer vers le haut les uns les autres."

C’est tout ce qu’on leur souhaite.