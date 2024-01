Open Sifa : Richard Gasquet et Benoît Paire se qualifient pour le deuxième tour

Il était quasiment minuit, lorsque les lumières des courts du Ouen Toro se sont éteintes, lundi 1er janvier. Benoît Paire venait tout juste de s’imposer, en trois sets, face à son compatriote Geoffrey Blancaneaux (7-5/3-6/6-3). Un match à rebondissements, à l’image de celui entre Maxime Chazal et Hugo Gaston achevé quelques minutes plus tôt.

Match compliqué pour Gasquet

Avant ça, sur le terrain mitoyen, Richard Gasquet concluait un premier match pas si simple face à l’Ukrainien Illya Marchenko, avec notamment un premier set incertain jusqu’au tie-break finalement remporté par le Français (7-65/6-2).





"C'est le premier match de la saison, c’est toujours difficile, je viens de Paris et même si je suis arrivé tôt c’est compliqué avec le décalage et les conditions, a réagi le joueur classé 76e ATP à la sortie du court. Il faut s’habituer, notamment à la lumière. J’ai eu de la réussite au premier set pour le gagner ce qui m’a permis de me libérer dans le deuxième. Je ne jouais pas bien au début, je faisais beaucoup d’erreurs et je jouais court, lui me rentrait dedans. Maintenant, j’espère pouvoir bien m’acclimater et faire un meilleur match dans deux jours pour aller le plus loin possible dans ce tournoi."





Les deux têtes de série fouleront de nouveau les courts du Ouen Toro mercredi, pour leurs matchs du deuxième tour. En attendant, la journée de mardi est encore consacrée au premier tour, avec notamment l’entrée en lice de Constant Lestienne (87e ATP) face au Japonais Hiroki Moriya (406e ATP), sorti des qualifications. L’autre affiche de la soirée verra s’affronter Jules Marie (226e ATP) et Arthur Cazaux (130e ATP). Par ailleurs, les premiers matchs en double seront lancés, vers 16 heures.

Le programme de ce mardi 2 janvier