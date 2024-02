Voile : la Groupama Race cherche ses bénévoles

Rendez-vous nautique incontournable, la huitième édition de la Groupama Race prendra son départ de Nouméa le 9 juin. Plusieurs dizaines de voiliers devraient s’affronter sur les 654 milles nautiques de régate, soit un tour de la Grande Terre. Déjà 19 équipages s’y sont inscrits. Le Cercle nautique calédonien, en charge de l’organisation, est désormais en quête de bénévoles pour encadrer cet évènement international.

Les postes proposés sont variés. Le CNC cherche en priorité "30 parrains", dont la mission sera de faire le lien entre les équipages des bateaux étrangers, venus de Sydney et d’Auckland, et le reste des marins locaux afin de leur réserver un accueil dans les meilleures conditions. Les parrains sont les référents des skippers étrangers, ce qui implique une maîtrise indispensable de l’anglais.

Renseigner le public

Quinze bénévoles sont également recherchées pour composer la "nautique team". Il s’agira, le jour du départ, d’être présents sur l’eau à bord d’un zodiac (permis bateau exigé). Parmi eux, deux personnes seront chargées des animations micro à bord du Betico et Imagine. Les membres de la "nautique team" devront également gérer le poste de contrôle de la course (veille radio) et l’accueil des bateaux à leur arrivée au port. Des roulements de 8 heures, jour et nuit, seront programmés.

Enfin, le CNC est en quête de 10 personnes pour orienter et renseigner le public au village, installé au Bout du Monde du 7 au 9 juin. Les bénévoles seront chargés des animations ainsi que du guichet d’informations ouvert à la capitainerie de port Moselle. Pour plus de renseignements, le Cercle nautique organisera une réunion d’information jeudi 29 février, à 18h30, au lounge du CNC.