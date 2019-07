Attaque en feu et défense toujours imprenable

Tuvalu a beau avoir un joli maillot jaune et tenter des gestes techniques, ce n’est pas le Brésil. Quand, l’espace d’une action, leur numéro 9, Nelesone Musika, part dans des dribbles chaloupés, rappelant, de dos, le Ronaldo de la belle époque, Jacques Wamytan est là pour le ramener à la réalité en le découpant, proprement, d’un tacle glissé. Le défenseur central, capitaine hier en l’absence de cadres laissés au repos, laissera au sol cinq minutes plus tard un autre Tuvaluan, après une nouvelle intervention musclée, parfaitement réalisée.

Comparé aux rencontres précédentes, moins évidentes à négocier face aux Samoa américaines (5-0), aux Salomon (2-0), à Fidji (1-0) et à Tahiti (3-0), ce dernier match dans la poule B ressemblait à une formalité pour une sélection triple tenante du titre. Encore fallait-il jouer sérieusement. Ce fut le cas.

Il a fallu patienter moins de deux minutes pour assister au premier but, d’un tir rasant, côté gauche, déclenché dans la surface par Cédric Décoiré. Mobile et technique, le meneur de jeu mondorien a été dans tous les bons coups : il lance son avant-centre Jean-Philippe Saïko (3e), qu’il trouve encore sur un centre enroulé (12e). Buteur et double passeur décisif, Décoiré pousse ensuite un défenseur de Tuvalu à marquer contre son camp (29e). Avant, d’une lourde frappe, de loger le ballon sous la barre (33e) pour donner cinq longueurs d'avance à la mi-temps.

Durant les quarante-cinq minutes suivantes, sept autres buts seront inscrits, dont deux de plus par Saïko (54e, 62e), ses 8e et 9e réalisations du tournoi. Un attaquant involontairement rebaptisé « Saïto » par la fille chargée d’annoncer au micro le nom des buteurs. Sur le banc pour certains, sur de simples chaises en plastique pour d'autres, les remplaçants calédoniens n’en finissent plus de rire, chambrant leur coéquipier, qui a là gagné un surnom pour le reste de la compétition. Il faudra l’intervention de Jorys Mène, toujours d’aussi bonne humeur, pour que la prononciation soit correcte. Jorys qui, à la fin du match, prendra le micro pour remercier tout le monde, en samoan. Il demandera ensuite à la fautive de chanter pour lui. Refus poli. Le latéral se consolera avec ses partenaires dans une danse énergique sous une tente protégeant d’un soleil brûlant. Le tout avec un taux d’humidité impressionnant. Hier matin, le terrain numéro 3 avait des airs d'hammam géant.

Après la victoire, les Calédoniens, dont Nathanaël Hmaen (19) et Jorys Mène (accroupi, au centre) ont dansé, puis pris la pose.

Wajoka et la cerise sur le gâteau

Les quatre derniers buts ? Un doublé de Nathanaël Hmaen (68e, 89e), entré à l’heure de jeu, un de Stéphane Tein-Padom à la réception d’un énième débordement sur un côté suivi d’un centre en retrait (77e) et un dernier de Décoiré pour son triplé (90e). Jean-Christ Wajoka est à l’origine de cette 11e réalisation. Une bonne nouvelle pour lui car cinq minutes plus tôt, il avait manqué, de près, le 10-0. « Privé de dessert », entendait-on alors sortir du banc. « Attends, j’ai donné au moins huit passes décisives », exagérait-il après la victoire. Avec sa prestation, encore une fois détonnante dans le couloir droit, il a quand même dû avoir droit à sa sucrerie hier soir. La cerise sur le gâteau serait de gagner demain la finale contre les U23 néo-zélandais.

La Calédonie, hier : M. Ulile - S. Tein-Padom, J. Wamytan (cap.), M. Tiaou (L. Ukajo, 45e), W. Wahéo - A. Jeno, G. Gony - R. Sélé (J. Wakanumuné, 64e), C. Décoiré, J.-C. Wajoka - J.-P. Saïko (N. Hmaen, 64e). Sélectionneur : T. Sardo.