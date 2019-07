Des Cagous en or puissance 3

Duel de longue date

Erwan Cassier et Tomasi Toto ont de nouveau livré bataille, hier. Une rivalité calédonienne, expatriée aux Samoa, qui dure depuis près de 15 ans. À l’Apia Park, c’est Erwan Cassier qui s’est montré le plus fort avec un jet à 57,19 m, son meilleur de la saison. Tomasi Toto s’est quant à lui contenté d’une performance à 54,85 m. Troisième, le Papou Debono Paraka est à des années-lumière, avec un jet à 36,57 mètres. « C’était ma chance d’égaliser, il avait remporté les Jeux de 2007 et de 2015 (où Tomasi n’était pas présent, NDLR), et moi ceux de 2011. Si j’avais gagné, on aurait été à égalité. Maintenant, je vais devoir attendre 8 ans avant de le rattraper », se désespère en souriant Tomasi Toto.

Une victoire à la saveur particulière pour Erwan Cassier, qui est monté sur le podium avec une photographie de son père Frédéric, qui avait gagné l’épreuve du marteau, ici même, en 1983, et qui est décédé il y a quatre ans. « C’était un moyen pour moi de lui rendre hommage, cette victoire lui aurait fait plaisir », commente le Cagou.

Éric Reuillard toujours en or

Aux Jeux du Pacifique, il n’a pas d’égal. Comme cadeau d’anniversaire, Éric Reuillard, 39 ans hier, s’est offert sa 4e médaille d’or à la perche. Une récompense qu’il a glanée en battant de peu le Tahitien Timona Poareu. En effet, les deux athlètes ont atteint 4,60 m, mais le Cagou y est parvenu dès son 1er essai, contre 2 pour le Polynésien. Disposant d’une dernière tentative, Éric Reuillard a essayé d’égaler le record des Jeux, qu’il avait établi en 2011, avec une barre à 5,02 m. Sans succès.

Un autre Cagou était aligné avec lui sur cette épreuve sauf que Caihe Caihe n’a pu valider aucune barre. Blessé depuis quelques jours à l’ischio-jambier droit, il voulait tout de même essayer de ramener une médaille pour son équipe. Mais il s’est finalement fait mal dès son 2e saut et a dû être évacué par le staff médical. À un moment, un Samoan s’est approché de lui afin de prier pour son rétablissement, et, apparemment, le perchiste du Caillou a réellement senti une amélioration. Coïncidence ?

Une médaille pleine de promesses

Un record personnel et une médaille d’or : la journée a été belle pour la jeune Lesly Filituulaga. La lanceuse de 16 ans a pris la 1re place de l’épreuve féminine du lancer du disque grâce à une performance de 45,41 m, soit 4 mètres de plus que son meilleur lancer. Place au javelot aujourd’hui.

Étienne Cochou content de lui

C’était la course qu’il attendait le plus. Sur un 1 500 m relevé où ils étaient 18 sur la ligne de départ, Étienne Cochou est arrivé à la 6e place grâce à un temps de 4’10’’74. « C’était vraiment intéressant, il y avait beaucoup de monde sur la piste. En Calédonie, on n’est que 2 ou 3. Et puis en plus, j’améliore mon record personnel de 6 secondes », sourit le Calédonien.

Une belle première pour Germain Haewegene

Habituellement aligné au côté de Sylvain Bova, dont il est le guide, Germain Haewegene participait à sa première course individuelle, hier après-midi. En série du 400 m haies, il est parvenu à battre son record personnel avec un temps de 55’’09. Il se classe 5e des séries et devrait prendre part à la finale demain.

Pas de récidive pour Loan Ville

La Cagoue de 15 ans n’aura pas réussi à réitérer sa belle performance des séries où elle avait battu le record de Calédonie cadette (59’’83). Partie trop lentement selon son coach lors de la finale du 400 m, elle a terminé à la dernière place avec un temps de 1’01’’08. Il faut dire que devant, le niveau était relevé : la Papoue Toea Wisil a bouclé le tour de piste en 53’’90.

Et un doublé calédonien ! Erwan Cassier (à droite) et Tomasi Toto (à gauche) sont tous les deux montés sur le podium au marteau.