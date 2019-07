Elles l’ont fait !

Le dernier point du match ? Une pure folie, à l’image de cette finale. Un ballon tahitien, au centre, est rageusement renvoyé par Sabine Haewegene, énorme hier. La défense adverse tient bon, mais l'attaque qui suit n’est pas dangereuse. Un cadeau pour ces Calédoniennes. Réception impeccable d’Harmonie Konhu, elle aussi magistrale dans cette rencontre. La passeuse et capitaine, Sarah Nehoune, fait alors parler ses doigts de fée pour trouver trois mètres plus loin Sabine, qui s’envole pour violemment faire plier le contre du Fenua après un écran de Coralie Maccam. Explosion de joie ! Sabine, Liwenda Manuohalalo et Ramana Ariioehau se jettent au sol, de bonheur, pendant que leurs copines lèvent les bras, vite rejointes par les remplaçantes. La fête, immense au centre du terrain, durera de longues minutes.

Une semaine parfaite

Aucune n’avait envie de quitter le gymnase de l’université d’Apia. On peut les comprendre tant leur semaine ressembla à un rêve éveillé. En phase de poule, il y a d’abord eu des victoires contre les Samoanes américaines (3-2), tenantes du titre, les Tahitiennes (3-1), finalistes il y a quatre ans et titrées 12 fois sur les 14 derniers Jeux, puis face aux Samoanes (3-1), qui jouaient à domicile devant un public survolté. Et il y a maintenant cette finale, qui restera forcément gravée dans la mémoire de cette équipe joyeuse, talentueuse et au mental impressionnant.

Car hier soir, ce n’était pas gagné d’avance. Certes, le premier set fut d’une propreté qu’il sera difficile d’égaler (25-13), sous l’impulsion d’une Alexia Wanabo impériale en libéro et d'une Sabine Haewegene sur tous les ballons. Mais les Tahitiennes, elles aussi guerrières quand il le faut, ont mis le doute dans la tête des joueuses entraînées par Willy Adjouhgniope et Aletasi Totele. Les 2e et 3e sets sont difficiles (18-25, 17-25). Le début du 4e aussi. Taquin, un journaliste tahitien vient nous glisser à l’oreille que son équipe va gagner 3-1…

Douzième podium aux Jeux du Pacifique

Pas la peine de lui en vouloir, il ne savait pas de quoi ces volleyeuses calédoniennes sont capables. Elles le lui ont montré. Après la 4e manche, renversée 25-22, il souriait moins. Autant vous dire que dans le tie-break, c’était pire ! Car ce set décisif, Liwenda Manuohalalo, monstrueuse au bloc, et ses coéquipières l’ont croqué à pleines dents, défendant toujours mieux et smashant toujours plus fort. Une démonstration collective, saluée par des sportifs calédoniens, venus en renfort, ivres de bonheur : 9-3, 12-6 et enfin 15-4 après cette ultime claque donnée par Sabine Haewegene...

En 15 fois où le volley-ball féminin a été au programme des Jeux du Pacifique, c’est-à-dire toujours hormis la première édition en 1963, c’est la 12e médaille pour la Calédonie, mais seulement la 2e en or après Guam en 1975. Cette sélection version 2019 est décidément phénoménale.

