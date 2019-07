Le basket repart bredouille

Les deux derniers matchs de la toute première équipe féminine de 3 x 3 calédonien - la discipline faisait son entrée aux Jeux du Pacifique - n’auront pas vraiment été digérés de la même façon. Si la team de la capitaine Nicky François se voulait volontaire après s’être inclinée « logiquement » face aux Fidjiennes, les quatre filles étaient inconsolables moins de deux heures plus tard après avoir de nouveau cédé dans les grandes largeurs face aux Tahitiennes.

Au sortir de la demi-finale perdue 10-19 face aux futurs vainqueurs du tournoi, les mines restaient concentrées et le discours teinté de réalisme. « C’était compliqué sous le panier avec la grande Fidjienne (qui mesure plus de 1,90 m), commentait Elia Massette. Elles ont très bien défendu, elles sont adroites, rapides… Très complètes. On est fières de ce qu’on a fait sur ce match, elles sont juste au-dessus de nous, il faut l’admettre. »

Nicky François insistait derrière sur la nécessité de « garder le combat et l’agressivité » pour leur prochain match, avec peut-être une médaille au bout. Battues en prolongations par Cook, les Tahitiennes allaient une nouvelle fois se dresser sur leur chemin. Et la rencontre est malheureusement vite partie sur les mêmes bases que lors du match de poule, perdu 7-16 par les Cagoues.

Alizée Lefranc injouable

En manque d’adresse, la « locomotive » Nicky François n’a pas réussi à donner le la à ses partenaires quand Alizée Lefranc ne se faisait pas prier pour enchaîner les shoots à un point en percussion. Mise sous pression par la numéro 10 adverse, Elia Massette ne parvenait pas à régler la mire et les « pick and roll » (bloc sur l’adversaire puis projection vers le panier) de Cécile Bregeon n’avaient pas le rendement espéré.

Au final, un cuisant 8-16 et la déception « de finir à la plus mauvaise place ». « Je suis très fier d’elles, contrebalançait leur entraîneur Jean-Marc Delaveuve, marqué lui aussi par cet épilogue frustrant. Leur niveau est monté durant la compétition, elles ont été sérieuses. Il leur a manqué un peu plus d’adresse… Il faut se rappeler que cette équipe n’existe que depuis février. Faire 4e sur 13, c’est un très bon résultat. »