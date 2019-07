Les doubles gagnent sans lâcher un jeu

Que ce soit contre des Fidjiens, des Tahitiens ou des Samoans, tous les doubles calédoniens ont remporté leurs matchs pour accéder aujourd’hui aux demi-finales. En messieurs, Enzo Corigliano associé à Yann Lancrenon et Gaël Gosse en binôme avec Nicolas Massenet s’imposent à chaque fois 2 jeux à 0. Chez les femmes, même trajectoire pour la team Quach, les sœurs Vanessa et Caroline, et la paire composée de Kareen Maréchalle et de Christelle Nagle. En mixte, Vanessa Quach et Nicolas Massenet d’un côté, Christelle Nagle et Yann Lancrenon de l’autre, sont sortis victorieux 2-0 à chaque fois. Suite et fin du tournoi aujourd’hui, avec de probables médailles d’or pour les Cagous.