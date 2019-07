Mahina Charlot et Ramsès Thimouni se parent d’argent

Toute l’équipe calédonienne est rassemblée dans les vestiaires improvisés par quelques planches de bois, sur la pelouse qui jouxte le grand faré du Lycée Don Bosco, où est installé un ring et plusieurs chaises occupées par une armada de Samoans. Dans la salle de 3m², le centre de l’attention, c’est Mahina Charlot. La jeune Calédonienne va ouvrir le bal de cette journée de finale chez les moins de 51 kg. Et son stress est palpable.

À quelques mètres de là, la Papoue Flora Kilasa Loga se prépare aussi à combattre. Et elle part avec un petit avantage : qualifiée d’office en finale grâce à un tirage au sort favorable, elle n’a pas encore eu besoin d’enfiler les gants. Ce n’est pas le cas de la Cagoue de 19 ans, qui a dû se défaire de la Tahitienne Meheani Apeang-Bennett, mardi, pour mériter de monter sur le ring, hier. « Elle m’a vu boxer. Je crois même qu’ils ont filmé mon combat afin d’analyser mes défauts. De mon côté, je ne connais rien d’elle », dépeint Mahina Charlot.

Décision partagée

C’est à 11 heures, heure locale, que les deux combattantes commencent à faire connaissance sur le ring. Très offensive, la Calédonienne mène la danse. En face, la Papoue reste en mouvement et attend les occasions de contre-attaquer avec des coups puissants. Un scénario qui durera pendant les trois rounds de trois minutes, avec une petite variation au milieu du 2e round, quand Mahina se fait compter par l’arbitre. « Je n’ai pas compris pourquoi. C’est vrai que ma tête a un peu reculé avec un direct, mais à ce point-là… », commente l’ancienne boxeuse de muay thaï. Quand le gong final retentit, difficile de dire qui de l’une ou de l’autre a gagné le combat. Dans l’attitude et l’agressivité, Mahina Charlot s’est clairement démarquée, mais de son côté, Flora Kilasa Loga a été plus stratégique et plus intelligente techniquement.

Mais c’est finalement la Papoue qui s’écroule au sol tout sourire en levant les bras. Elle l’emporte aux points, sur décision partagée. À côté, le visage de la Cagoue est fermé, tout comme celui de ses entraîneurs. « Je suis déçu du verdict, car pour moi, c’est elle qui a pris le dessus et qui avait le combat en main », explique son coach Jean-François Tyaketou.

Une leçon

C’est donc une pression supplémentaire qui repose maintenant sur les épaules de Ramsès Thimouni, dernier représentant du Caillou à pouvoir ramener une médaille d’or à son équipe. Et la tâche s’annonce difficile face au Samoan Jancen Poutoa… Les deux adversaires sont rapides. Moins complet techniquement, Ramsès s’appuie sur sa force de frappe pour espérer mettre K.-O. son adversaire, moyen infaillible de s’assurer une victoire. Le Samoan la joue donc défensif, en reculant. « Dès qu’il était touché, il réussissait à s’enfuir pour récupérer un peu », expose le Cagou. C’est dans le 2e round que tout vacille… Le boxeur calédonien est compté à deux reprises. Lorsqu’un direct vient percuter une nouvelle fois un Ramsès Thimouni acculé dans les cordes, l’arbitre préfère arrêter le combat, dans l’hystérie générale de la salle.

« Le Samoan était très technique, plus malin », analyse Jean-François Tyaketou. Et Ramsès le sait. C’est donc dans une belle démonstration de fair-play qu’il soulève de terre son adversaire. Les deux boxeurs, ennemis il y a encore quelques secondes, se donnent des accolades. Pour attiser la flamme d’un public embrasé, Jancen Poutoa accomplit un superbe salto arrière… renchéri par une pirouette du Cagou. « C’est ma première défaite à l’international. Mais c’était un très beau combat, je suis content de moi. Je vois ça comme une opportunité de m’améliorer », sourit Ramsès Thimouni. Une médaille d’argent facilement digérée.

À Savai’i, Titouan Moal

P Seule discipline à se dérouler sur l’île voisine, les boxeurs n’ont pas vécu l’ambiance générale des Jeux et la vie en communauté du village des athlètes. Pour ne pas les laisser complètement seuls, les Cagous se sont relayés pour aller les encourager pendant leurs combats, hier et avant-hier. Une véritable mission. Hier, ce sont les judokas qui se sont portés volontaires. Afin d’être sur place pour le début des épreuves, ils ont dû se lever à 5 h 30 du matin et faire une croix sur leur petit-déjeuner. Après un peu moins d’une heure de bus, les voilà embarqués sur le ferry qui fait la liaison entre les deux îles. C’est une heure de navigation plus tard qu’ils arrivent enfin sur Savai’i. Là-bas, un bus les attendait pour les emmener au Lycée Don Bosco où se déroulaient les combats. Grosse ambiance « Quand tu es sur le ring, cela fait du bien d’entendre que des gens sont là pour toi, raconte Fiona Tuilekutu. Avant-hier, j’ai eu le droit aux encouragements des basketteurs. » Et les Cagous ont dû redoubler d’efforts pour se faire entendre parmi les nombreux Samoans qui s’étaient rassemblés pour suivre les finales, hier. Une ambiance de folie !