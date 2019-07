Montée de gamme sur le single barrel

Après la victoire la veille du Samoan Franco Caffarelli à la mort subite (shoot-off) face au Tahitien Tuanua Degage en double barrel, la deuxième journée de compétition laissait place hier à l’épreuve du single barrel (une seule cartouche pour détruire le plateau d’argile).

Au milieu des passages d’averses diluviennes, à vous transformer « la raie des fesses en gouttière », les Calédoniens ont joué placés mais pas gagnants en individuel où Marion Roumagne (94 sur 100) a perdu son shoot-off pour le bronze face au Tahitien Tuanua Degage. Fabrice Azzaro (93), Kévin Lepigeon (92) et Coralie Darthial (90) n’ont pas démérité, même si le second abandonne sa médaille d’or de 2015. En équipe, les trois Calédoniens se sont retrouvés à égalité au total des scores avec les Samoans, 279 partout, derrière les Tahitiens. Cette fois-ci, le shoot-off leur a souri et après le bronze de mercredi, les voici en argent jeudi. Avant l’or d’aujourd’hui ?