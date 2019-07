Pas simple, ce tournoi !

Le quart de finale masculin était censé débuter à 8 heures hier. Il a fini au moment de la sieste. Un combat intense de quasi cinq heures, façon Roland-Garros ? Pas exactement. La pluie, encore elle, a joué avec les nerfs des tennismen et a fait durer le suspense. Le Calédonien de 16 ans, classé 4/6, s’est finalement incliné 6-4, 6-3 contre le Vanuatais Clément Mainguy. « J’ai essayé de ne pas me frustrer. C'est un match que j'aurais pu gagner, mais ça s’est joué sur de petits détails », raconte le déçu du jour. Il pourra se consoler en ayant réussi le meilleur parcours en individuel au sein de sa sélection.

« Niveau extrêmement élevé »

« On n’est pas venus » sur ces Jeux « avec une équipe jeune, mais avec une équipe très jeune, il ne faut pas oublier que l’aîné, William Bruchard, n’a que 20 ans », résume le président de la Ligue calédonienne de tennis et chef de délégation, Olivier Le Dain. « Les filles », toutes de 14 et 15 ans, « ont tenu leur rang puisqu’elles perdent contre plus fortes qu’elles à chaque fois, elles ont fait le job en sortant de très gros matchs, elles ont fait un très bon tournoi par équipe où elles passent à un point de la médaille d’argent, donc le bilan est positif, estime-t-il. Les garçons aussi ont tenu leur rang, ils ont découvert ce qu’étaient les Jeux, c’était aussi ça le but, prendre de l’expérience. Ils ont vu le niveau, extrêmement élevé, comme à chaque fois j’ai envie de dire… La tête de série numéro 1, Colin Sinclair, est quand même 483e mondial ! Avec un peu plus de réussite on aurait pu passer un tour de plus partout, mais dans l’ensemble on est à notre place, il faut continuer à travailler, prendre de l’expérience et ça ne s’achète pas, donc il faut laisser faire les années mais je pense qu’on a une belle équipe en devenir. On est les benjamins de l’épreuve. Ça laisse augurer de très bonnes choses pour l’avenir. »

L’entraîneur de la sélection, Christophe Godot, se veut lui aussi positif. « On avait un contrat moral avec les joueurs : se donner à 100 % sur le terrain, quel que soit l’adversaire en face. Donner le maximum en match, mais aussi en dehors, avoir un bon comportement, une bonne attitude. On voulait être à la hauteur de l’événement. Sur ce point, c’est réussi. »

« Un sport particulier »

Les doubles, débutés hier, donneront peut-être de meilleurs résultats. « Le tennis est un sport particulier où à la fin il n’y en a qu’un qui gagne. Cette année, avec la météo, même si elle était la même pour tout le monde, ce n'était pas simple. Il faut apprendre à gérer ça mais il y a beaucoup de sources d’espoirs », relance Olivier Le Dain, qui donne rendez-vous aux prochains Jeux, dans quatre ans aux Salomon.