Pluie de records personnels

Athlétisme. A l’image de Loan Ville sur le 400 mètres, de Lesly Filituulaga au disque avant-hier ou encore d’Etienne Cochou au 1 500 mètres, les Cagous profitent de l’aura des Jeux et de l’adversité plus relevée pour se transcender et améliorer plusieurs de leurs marques. La journée d’hier est venue confirmer la tendance. Et avec une médaille au bout, la performance est encore plus belle.