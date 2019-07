Rose Vandegou, un arrière-goût en or

La lanceuse du handisport calédonien, surnommée « Petite Rose », prenait part hier au concours du poids ambulant au stade de l’Apia Park. Déclarée vainqueur avec un jet à 7,05 mètres, et affublée de la médaille d’or lors de la cérémonie de remise, elle a finalement été déclassée pour une erreur de tables de cotation au profit de la Fidjienne Vatunisolo et ses 7,83 mètres. Chez les valides, Ulric Buama a remporté la dernière médaille de la délégation, en bronze, lors du concours du triple saut, réalisant au passage sa meilleure performance de la saison à son dernier essai, avec 14,45 mètres. Au 400 mètres haies, Loan Ville se classe 5e de sa finale et améliore son meilleur temps en 1’06’’05.