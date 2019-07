Un huitième titre à aller chercher

Cette équipe de Calédonie a de quoi être confiante, tant elle impressionne dans ce tournoi. Ces douze derniers jours, Samoans américains (5-0), Salomonais (2-0), Fidjiens (1-0), Tahitiens (3-0) et Tuvaluans (11-0) ont bien essayé de forcer la porte, mais elle est restée cadenassée : la défense est impénétrable depuis bientôt huit heures de jeu. « On sort d’une poule relevée en étant premiers et invaincus, c’est une satisfaction. La fatigue commence à être présente, mais j’ai pu gérer ça, parce que j'ai 23 joueurs de même niveau, c’est plus facile pour un entraîneur », apprécie Thierry Sardo, en quête d’une passe de trois après avoir été l’adjoint d’Alain Moizan en 2011 puis le sélectionneur en 2015.

Plusieurs de ses joueurs connaissent eux aussi bien les Jeux. Du titre d’il y a huit ans, le gardien Rocky Nyikéine, le défenseur central Emile Béaruné, le milieu récupérateur et capitaine Joël Wakanumuné, ainsi que l’attaquant Bertrand Kaï sont toujours là. Et de la compétition gagnée quatre ans plus tard, cette fois-là uniquement réservée aux U23, il reste les latéraux Joseph Tchacko et Jorys Mène, le meneur de jeu Cédric Décoiré et l’ailier Nathanaël Hmaen.

Zéoula et Saïko pour créer la panique

Parmi tous ces éléments, on peut présager que six seront titulaires ce matin : Rocky, Emile, Joël, Bertrand, Joseph et Jorys. Dans le 4-2-3-1, César Zéoula, excellent à Apia, devrait être aligné en meneur de jeu derrière Jean-Philippe Saïko, déjà auteur de 9 buts dans ces Jeux. « L’objectif, c’était de prendre une médaille. C’est acquis. On va maintenant essayer d’aller chercher la plus belle », annonce Thierry Sardo.

En face, les Néo-Zélandais devraient être des adversaires redoutables : ils ont calé devant le Vanuatu (0-0) mais ont battu Tonga (13-0), Samoa (5-1) et la Papouasie (2-0). « C’est une équipe bien en place, qui joue à quatre derrière avec des latéraux qui prennent énormément la largeur et avec un numéro 10 vraiment intéressant. A la récupération, ça ne va pas vite vers l’avant, ça joue en attaque placée », détaille Thierry. « Ça joue bien, ça joue à la "baballe". Il faudra être vigilant, faire vite circuler le ballon et utiliser nos flèches devant », estime l’ailier droit Jean-Christ Wajoka.

« En passant, comme toujours, par les côtés, on a vraiment les armes pour les embêter, reprend le coach. On a un projet de jeu, on s’y tient, on voit qu’il fonctionne bien… »

