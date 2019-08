La légende Dan Carter au chevet des All Blacks

RUGBY. Une cinquième Coupe du monde, la première comme entraîneur ? Cinq semaines avant le début de la Coupe du monde au Japon (20 septembre - 2 novembre), la Fédération néo-zélandaise a en effet lâché une petite bombe en annonçant le retour de Dan Carter, historique demi d’ouverture et double champion du monde (2011, 2015) qui avait pris sa retraite internationale à l’issue du second sacre.

Quatre ans plus tard, l’ex-meneur du Racing 92 (2015-2018), encore sous contrat comme joueur des Kobelco Steelers et qui attend la reprise début 2020 du championnat japonais, retrouve donc les All Blacks dans un rôle nouveau pour lui : celui d’entraîneur, ou plutôt de conseiller technique, de deux ouvreurs dans le dur, Beauden Barrett et Richie Mo’unga.

Une décision forte qui intervient après la déroute face à l’Australie le week-end dernier. Réduits à 14 à la mi-temps, la meilleure équipe du monde a explosé après la pause, encaissant six essais et le plus grand total de points de son histoire (47-26). Une performance qui inquiète à quelques semaines du rendez-vous mondial.

Les All Blacks se sont loupés collectivement et Richie Mo’unga n’a pas su peser individuellement. L’ouvreur des Crusaders, vainqueur du Super Rugby ces trois dernières saisons, est lui aussi dans un nouveau rôle : celui de numéro 1 au poste, autrefois dévolu à... Beauden Barrett, élu meilleur joueur du monde en 2016 et 2017.

UNE PRISE DE RISQUE

Oui mais voilà, le sélectionneur Steve Hansen a voulu « prendre le risque » de chambouler l’ordre établi en installant Richie Mo’unga (25 ans, 11 sélections) dans le rôle principal et en décalant Beauden Barrett (28 ans, 76 sélections) à l’arrière. L’objectif annoncé étant de profiter de ces deux armes, fatales par leur jeu au pied, pour faire tourner la tête de l'adversaire et exploiter les qualités de finisseur de Beauden Barrett. Un pari raté jusqu'ici avec un nul concédé face à l'Afrique du Sud (16-16) et la correction subie à Perth.