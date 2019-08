« Le groupe est habitué à fonctionner ensemble, on est comme une tribu »

ATHLÉTISME. Derrière les médailles, il y a toujours des personnes qui œuvrent plus ou moins dans l'ombre. Dans le handisport calédonien, le duo d'entraîneurs formé par Olivier Deniaud et José Marques est incontournable. Ils sont comme les deux doigts d’une même main… qui tient le chronomètre et qui s'agite en tous sens quand les encouragements fusent. Rencontre avec deux gourous du haut niveau.