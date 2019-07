Mercedes veut poursuivre son règne en Allemagne

Les pilotes poursuivent leur tour d’Europe. Après la France, l’Autriche et la Grande-Bretagne, c’est en Allemagne que les monoplaces sont attendues dimanche. Si Mercedes domine outrageusement le championnat du monde, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas trustant les deux premières places du classement, cette course sur le circuit d'Hockenheim pourrait réserver des surprises. En effet, fin juin, en Autriche, l’écurie allemande a cédé du terrain laissant échapper la victoire pour la seule fois de la saison actuellement. Sous l'effet des températures élevées et de l'altitude, les Flèches d'argent avaient connu des problèmes de refroidissement obligeant alors Valtteri Bottas (3e) et Lewis Hamilton (5e) à lever le pied. Or, la canicule est de retour sur le Vieux Continent et de possibles orages pourraient perturber les qualifications et la course. « Nous devons donc rester vigilants », assure Toto Wolff, le patron de Mercedes.

L’HEURE DE LECLERC ?

Quelques doutes qui pourraient, peut-être, profiter au Français Pierre Gasly. Après un début de saison décevant chez Red Bull, le pilote a enfin livré un week-end à la hauteur des attentes en Grande-Bretagne mi-juillet (4e). « Le travail ininterrompu et acharné depuis le début de la saison commence à payer. Mais ça n'est pas encore le résultat que je souhaite. Mon tempérament fait que je pense toujours à ce que je peux améliorer pour faire mieux », a-til expliqué. Actuellement sixième au classement général, le Français est devancé par Charles Leclerc. Sur Ferrari, le pilote monégasque, qui a signé cinq podiums depuis le début de la saison, se fait une place de plus en plus grande dans le paddock. Mais la victoire se fait toujours attendre… L’heure a-t-elle sonné ?

Savoir +