Grousset s’invite chez les cadors

Cameron McEvoy se méfiait-il de ce jeune garçon de 14 ans venu lui demander un autographe dans la piscine du CNC lors du Meeting Qantas, en 2013 ? Il aurait peut-être dû. Six ans plus tard, hier à Gwangju, en Corée du Sud, Cameron McEvoy a terminé quatrième de la série remportée par l’ouragan américain Caeleb Dressel. Le jeune garçon, un peu moins jeune désormais, a lui terminé cinquième à 19 centièmes à peine de l’Australien. Plus qu’une anecdote amusante, ce voyage dans le temps montre à quel point Maxime Grousset est en train de changer encore de galaxie.

Il fait désormais partie des seize meilleurs sprinteurs de la planète sur 50 m nage libre et cela ne semble pas l’impressionner plus que ça lorsqu’il les côtoie. « Ce sont des gens normaux qui se concentrent dans la chambre d’appel comme tout le monde. Rien d’extraordinaire. »

Maîtrise

Sur son plot de départ vendredi matin, le nageur de 20 ans n’a pas montré autre chose. Dressel, Fratus, Morozov, McEvoy avaient beau plonger à quelques mètres de lui, il a fait sa course, en solitaire dans son couloir. Un départ plein d’autorité, une coulée et une première partie de course maîtrisées et une accélération sublime en fin de ligne droite pour assurer un temps record de 22’’12, deux centièmes en dessous de son chrono de 2017 à Saint-Raphaël. Comme les champions dignes de ce nom dans les grands rendez-vous, il a répondu présent. La barrière des 22 secondes aurait même pu tomber avec une touche finale plus saignante. « Je me suis senti assez bien mais un peu crispé quand même, reconnaît-il un peu moins souriant que d’habitude, comme encore dans sa course. Je voulais vraiment me qualifier en demi. Je suis content, c’était l’objectif principal. Maintenant on va voir si je peux aller plus loin ». Maxime le sait, pour aller plus loin, il devra voler sur l’eau. « Le huitième des séries est en 21’’93 (Mc Evoy, NDLR), donc je pense qu’il va falloir le faire pour aller en finale, voire 21’’8. Il va falloir aller chercher ça. Si je descends en dessous des 21’’, je serai encore plus heureux ». Aller plus loin passera donc peut-être aussi par éliminer McEvoy, pour boucler la boucle. En avril dernier à Nouméa, Maxime Grousset s’était déjà permis de signer, lui-même, les autographes.