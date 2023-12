Jeux du Pacifique : 197 médailles pour les Cagous

Les XVIIes Jeux du Pacifique se sont terminés comme ils ont commencé pour les Cagous, avec une pluie de médailles.





En or pour les hommes de la sélection calédonienne de football, mais aussi pour Solenn Gourand en individuel en planche à voile et par équipe avec Sarah Hébert (elle décroche l’argent en individuel), et également pour Étienne Le Pen en individuel en Laser et par équipe avec Vincent Trinquet.





En bronze pour le basket 3x3, vainqueur de la Papouasie (21-5) lors de la petite finale, et pour Hugo Tormento dans le semi-marathon. Avec un temps de 1h11mn53s, il est devancé par le vainqueur tahitien Benjamin Zorgnotti 1h11 : mn17s et le Papou Siune Kagl 1h11mn34s.





Avec 197 médailles, dont 82 en or, 57 en argent et 58 en bronze, les Cagous ont largement dominé ces Jeux aux Salomon. Ils terminent pour la quatorzième fois en tête du classement en 17 éditions.