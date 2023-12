Jeux du Pacifique : des filles en or

Les athlètes féminines ont encore brillé sur la piste de Honiara avec les victoires d'Esther Wejieme, de Loan Ville et de Rose Vandegou. Les Cagous comptent désormais 188 médailles, dont 77 en or, 55 en argent et 56 en bronze, et dominent toujours largement cette XVIIe édition des Jeux du Pacifique aux Salomon.