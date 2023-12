Jeux du Pacifique : une journée sous le signe de l’or en tennis et kayak

Les sportifs calédoniens ont encore raflé quinze médaille au cours de la dixième journée de compétition. C’est en tennis et en kayak que les Cagous ont particulièrement brillé en arrachant l’or. Ils se sont également distingués en va’a, athlétisme, force athlétique et triathlon. Au total, la délégation compte 174 médailles, dont 74 en or, ce qui permet au Caillou de dominer ces Jeux, devant Tahiti et l’Australie.