Rafael Nadal garde sa couronne à Montréal

TENNIS. Rafael Nadal est devenu le « roi » incontesté des Masters 1000, les tournois les plus importants du circuit ATP après les quatre Grand Chelem. L'Espagnol a ainsi glané le 35e trophée contre le Russe Daniil Medvedev. Tenant du titre, le numéro 2 mondial a battu son adversaire en deux sets pour brandir son 5e trophée au Canada, à Montréal ou à Toronto (6-3, 6-0).

Avec 35 Masters 1000 à son palmarès, « Rafa » relègue à deux unités son poursuivant immédiat, le Serbe Navak Djokovic, qu’il va retrouver à Cincinnati à partir de lundi.

L’entame de la finale a été laborieuse avec de très longs échanges au premier jeu. Mais ensuite, Rafael Nadal, 33 ans, a commencé à pilonner de coups droits puissants et lourds du fond du court pour pousser à la faute son adversaire. Et Danill Medvedev, qui disputait sa première finale de Masters 1000 à l'âge de 23 ans, a craqué une première fois au 4e jeu en commettant une double faute. Rafael Nadal a ensuite fait la course en tête et n’a plus jamais été inquiété. D’autant que le second set a été à sens unique, le Russe, 9e joueur mondial, ne parvenant que rarement à marquer des points.

VERS L’US OPEN

À deux semaines de l’US Open, le Majorquin a montré qu’il faudra compter avec lui pour la victoire finale dans la dernière levée du Grand Chelem de l’année. Rafael Nadal, qui estime avoir « joué son meilleur match de la semaine », remporte aussi son troisième tournoi de l’année après le Masters 1000 de Rome et Roland-Garros, portant son total en carrière à 83, dont 18 en Grand Chelem.