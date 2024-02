XV de France : Galthié a fait "le choix du combat" avec Mauvaka, Moefana et Taofifenua

Yoram Moefana et Paul Gabrillagues d’entrée

Fabien Galthié : "Le choix, c’était intensité courue ou intensité combattue. On a choisi l’intensité combattue pour commencer le match".

Patrick Arlettaz (entraîneur de l’attaque) : "On avait sur les deux postes (ailier et deuxième ligne) des profils très différents. Yoram est très en forme depuis le début de saison avec son club. Il a un potentiel physique de pénétration, de + contest +, il peut enchaîner les tâches, mettre de la pression sur les rucks… Paul, c’est un peu la même chose : quelqu’un qui a une grande capacité à enchaîner les tâches obscures, sur les déblayages, les rucks, les plaquages… Ils étaient en balance pour démarrer avec Louis (Bielle-Biarrey) et Cameron (Woki), qui sont des + facteurs X +. Louis dans son explosivité, sa vitesse et sa capacité à finir les coups. Cameron avec sa qualité en touche".

Peato Mauvaka devant Julien Marchand au talonnage

Galthié : "Peato a été très performant pendant la Coupe du monde. Il a été en capacité de prendre le relais de Julien, qui s’était blessé au bout d’un quart d’heure face aux All Blacks (lors du match d’ouverture). Aujourd’hui, Peato est en grande forme. Julien revient, il a été opéré du genou. Il commence maintenant à enchaîner les matches et est donc en capacité, déjà, de porter le maillot".

L’absence d’Antoine Dupont

Galthié : "Il a choisi une ouverture, une parenthèse, qui sera le rugby à VII et les Jeux olympiques. Je l’en félicite. Je trouve que c’est bien de respirer, de sortir du cadre, d’une manière ou d’une autre. Ce qui laisse l’opportunité à d’autres joueurs de venir dans le vestiaire et de chercher le maillot. Maxime Lucu, qui est avec nous depuis le début quasiment, a toujours été bon, voire très bon. C’est à lui maintenant de prendre la charge, avec sérénité, avec ce qu’il sait faire, ses atouts, ses qualités. Et Nolann Le Garrec a toujours été convaincant dans les temps passés avec nous. Il est très performant avec le Racing. J’ai le sentiment qu’il est prêt aussi à prendre le relais. Cette émulation dans le rugby français est positive".

Grégory Alldritt nouveau capitaine

Galthié : "On fonctionne avec un groupe de six leaders depuis le début du mandat : Julien Marchand, Anthony Jelonch, Greg Alldritt, Charles Ollivon, Antoine Dupont et Gaël Fickou. Deux joueurs sont absents. Un pour blessure, Anthony, et un autre pour choix de carrière, Antoine. On a donc fait monter dans ce groupe, de manière cohérente, Thomas Ramos et Max Lucu. Sur le capitanat, on avait la possibilité de changer dans la continuité. Ou on revenait à Charles (Ollivon), qui est un grand capitaine de l’équipe de France, ou bien on évoluait, avec une nouvelle personnalité. On a choisi Greg Alldritt. C’est quelqu’un qui porte une vision, à la fois individuelle et collective. Il est très performant, il a de l’expérience. Il peut apporter son énergie, sa sensibilité, son côté 'européen' (il est d’origine écossaise). Ca fait beaucoup d’atouts et il nous a semblé évident de faire bouger un peu les lignes dans le leadership".

L’Irlande sans Johnny Sexton

Galthié : "C’est une sélection qui va se présenter à environ 60 capes en moyenne. Par rapport à l’équipe qui a perdu en quart de finale (du Mondial-2023) face aux All Blacks, il y a un joueur absent sur blessure sur l’aile droite, Mack Hansen, en plus de Sexton, qui avait prévu de prendre sa retraite. Après, ce sera exactement la même équipe. Ils ont joué depuis à peu près quatre matches, en Coupe d’Europe. Par contre, ils se sont bien préparés pour notre rendez-vous. On n’est pas très inquiets sur leur capacité à être performants collectivement sans Jonathan Sexton. A qui on rend hommage pour sa superbe carrière".